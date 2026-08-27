Meta no implementará las nuevas medidas de seguridad para menores fuera de Estados Unidos por el momento
La Comisión Europea insta a la empresa de redes sociales a ofrecer compromisos "permanentes" para proteger a los menores en la Unión Europea.
Meta anunció este miércoles que ha llegado a un acuerdo con un grupo de fiscales generales de Estados Unidos para evitar continuar con el juicio por el diseño adictivo de las redes sociales, por el que se compromete a pagar cerca de 16 680 millones de dólares y a incorporar medidas por defecto que protejan a los menores que se conviertan en un estándar para la industria. Sin embargo, la compañía no implementará estas nuevas medidas de seguridad fuera de Estados Unidos por el momento.
La compañía, que ya cuenta con protección para los adolescentes y ofrece controles a los padres (las denominadas cuentas para adolescentes) supervisará cómo funcionan estos cambios en Estados Unidos y mantendrá un diálogo constructivo con los gobiernos para favorecer experiencias adecuadas a la edad en sus plataformas.
La compañía tecnológica alcanzó este miércoles un acuerdo con 52 fiscales generales de todo el territorio estadounidense cuando afronta la segunda semana del juicio sobre el diseño adictivo de sus redes sociales, Facebook e Instagram, en el que se analiza el papel que tienen mecánicas como la navegación sin límite por publicaciones, las notificaciones y las recomendaciones de contenido, en el bienestar de los adolescentes.
Según explicó en un comunicado, el acuerdo refiere la implementación de medidas de seguridad destinadas a los usuarios menores de 18 años, que incluye controles estrictos sobre el tiempo que pasan los adolescentes en las redes sociales que no puedan desactivarse, bloqueos predeterminados durante la noche y notificaciones silenciadas en horario escolar.
Bruselas exige a Meta protecciones permanentes
Mientras tanto, la Comisión Europea ha instado este jueves a Meta a ofrecer compromisos "permanentes" para proteger a los menores en la Unión Europea (UE).
"Si ofreces compromisos en Europa, son para todo el futuro: no están limitados en el tiempo. Aquí tenemos una legislación en vigor (que se debe) cumplir", ha afirmado el portavoz comunitario Thomas Regnier en la rueda de prensa diaria del Ejecutivo comunitario, preguntado por si Bruselas aceptaría condiciones similares a las pactadas por Meta en Estados Unidos.
Una investigación de la UE sobre Meta concluyó el mes pasado que los diseños "adictivos" de Facebook e Instagram incumplen la Ley de Servicios Digitales (DSA, por sus siglas en inglés).
"El balón está ahora en el tejado de Meta", ha señalado Regnier, quien ha recalcado que corresponde a la compañía presentar compromisos concretos para corregir esas infracciones, entre ellos herramientas de gestión del tiempo de pantalla y controles parentales que, según Bruselas, hasta ahora "no son suficientes".
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