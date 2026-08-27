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Meta no implementará las nuevas medidas de seguridad para menores fuera de Estados Unidos por el momento

La Comisión Europea insta a la empresa de redes sociales a ofrecer compromisos "permanentes" para proteger a los menores en la Unión Europea.

El director ejecutivo de Meta, Mark Zuckerberg, presentó este miércoles sus gafas más inteligentes, las Meta Ray-Ban Display, equipadas con una pequeña pantalla en el lente derecho que se puede controlar con gestos de la mano a través de una pulsera neural, pero cuando intentó demostrar cómo funcionaban se topó con varios fallos técnicos que achacó a una mala conexión de internet. El cofundador de Facebook no fue capaz de demostrar a un auditorio repleto de personas en la sede de Meta, en Menlo Park (California), cómo mantener una videollamada con estas gafas, ya que no pudo contestar a las varias llamadas de uno de sus empleados durante su conferencia de desarrolladores anual, Meta Connect. Zuckerberg, avergonzado, comentó que esta función había funcionado en los cientos de ensayos y que el fallo de hoy en las nuevas gafas -con un precio inicial de 799 dólares y que estarán disponibles a partir del 30 de septiembre en EE.UU.- se debía a una mala conexión de wifi. No obstante, Zuckerberg sí que mostró cómo con una simple mirada a la pantalla integrada en las lentes, pudo realizar tareas cotidianas, como revisar mensajes o ver fotos, sin necesidad de sacar el teléfono, solo con algunos movimientos de muñeca gracias a una pulsera, la Meta Neural Band. "Tenemos una nueva forma de interactuar con las gafas: reemplazamos el teclado, el ratón, la pantalla táctil, los botones y las ruedas de ajuste, ya que la pulsera neural detecta las señales enviadas desde el cerebro a través de pequeños movimientos musculares. De esta manera, podrán controlar sus gafas de forma silenciosa y prácticamente imperceptible", explicó Zuckerberg durante la presentación. En ese sentido, Zuckerberg demostró con éxito cómo pudo teclear un mensaje de texto simplemente escribiendo en el aire con la mano su respuesta. Con respecto a la pantalla, Zuckerberg anotó que está ligeramente "descentrada" hacia un lateral del lente para no obstruir la visión y desaparece automáticamente después de unos segundos cuando no se usa. "Además, tiene una resolución muy alta, concretamente 42 píxeles por grado, superior a la de cualquier otra pantalla del mercado, y un brillo de hasta 5000 nits, lo que garantiza una imagen nítida tanto en interiores como en exteriores", resaltó el director ejecutivo. También hubo fallos durante la demostración de la inteligencia artificial (IA) de Meta en la nueva generación de sus gafas inteligentes Ray-Ban -que tienen un precio inicial de 379 dólares- y un empleado de Meta no pudo mostrar cómo la IA le ayudaba a cocinar porque el chatbot decía que ya había mezclado los ingredientes cuando no era cierto. Problema que también se achacó a una mala conexión de wifi. "La ironía de todo esto es que pasas años desarrollando tecnología, y luego resulta que es el wifi el que te crea problemas", se lamentó Zuckerberg. La mayor diferencia de este nuevo modelo es que cuenta con una autonomía de batería mejorada -hasta ocho horas de uso con una sola carga, el doble que el modelo anterior- y la puede grabar video en 3K. "Amplificar las voces de amigos" ,Otra de las novedades es la función de "amplificar las voces de los amigos" al activar el modo de "conversación concentrada". Zuckerberg mostró un breve video pregrabado en el que se pudo ver cómo las gafas de Meta pueden aislar las conversaciones de una terraza y amplificar las voces de la persona que se tiene delante en entornos ruidosos. "Nuestro objetivo es crear unas gafas elegantes que ofrezcan una inteligencia personal avanzada y una sensación de presencia, mediante hologramas realistas", anotó el ejecutivo. En ese sentido, Zuckerberg afirmó que la superinteligencia será "la tecnología más importante de nuestra generación". Meta anunció este verano que invertirá "cientos de miles de millones de dólares en computación para desarrollar superinteligencia" o inteligencia artificial general (IAG), máquina superior a la inteligencia humana que, por ahora, solo es ficción. Meta también presentó unas gafas inteligentes diseñadas para deportes, las Oakley Meta Vanguard, que tienen una batería de hasta 9 horas y un precio de 499 dólares.
Mark Zuckerberg, en una presentación. Foto: EuropaPress

Agencias | EITB

Última actualización

Meta anunció este miércoles que ha llegado a un acuerdo con un grupo de fiscales generales de Estados Unidos para evitar continuar con el juicio por el diseño adictivo de las redes sociales, por el que se compromete a pagar cerca de 16 680 millones de dólares y a incorporar medidas por defecto que protejan a los menores que se conviertan en un estándar para la industria. Sin embargo, la compañía no implementará estas nuevas medidas de seguridad fuera de Estados Unidos por el momento.

La compañía, que ya cuenta con protección para los adolescentes y ofrece controles a los padres (las denominadas cuentas para adolescentes) supervisará cómo funcionan estos cambios en Estados Unidos y mantendrá un diálogo constructivo con los gobiernos para favorecer experiencias adecuadas a la edad en sus plataformas.

La compañía tecnológica alcanzó este miércoles un acuerdo con 52 fiscales generales de todo el territorio estadounidense cuando afronta la segunda semana del juicio sobre el diseño adictivo de sus redes sociales, Facebook e Instagram, en el que se analiza el papel que tienen mecánicas como la navegación sin límite por publicaciones, las notificaciones y las recomendaciones de contenido, en el bienestar de los adolescentes.

Según explicó en un comunicado, el acuerdo refiere la implementación de medidas de seguridad destinadas a los usuarios menores de 18 años, que incluye controles estrictos sobre el tiempo que pasan los adolescentes en las redes sociales que no puedan desactivarse, bloqueos predeterminados durante la noche y notificaciones silenciadas en horario escolar.

Bruselas exige a Meta protecciones permanentes

Mientras tanto, la Comisión Europea ha instado este jueves a Meta a ofrecer compromisos "permanentes" para proteger a los menores en la Unión Europea (UE).

"Si ofreces compromisos en Europa, son para todo el futuro: no están limitados en el tiempo. Aquí tenemos una legislación en vigor (que se debe) cumplir", ha afirmado el portavoz comunitario Thomas Regnier en la rueda de prensa diaria del Ejecutivo comunitario, preguntado por si Bruselas aceptaría condiciones similares a las pactadas por Meta en Estados Unidos.

Una investigación de la UE sobre Meta concluyó el mes pasado que los diseños "adictivos" de Facebook e Instagram incumplen la Ley de Servicios Digitales (DSA, por sus siglas en inglés).

"El balón está ahora en el tejado de Meta", ha señalado Regnier, quien ha recalcado que corresponde a la compañía presentar compromisos concretos para corregir esas infracciones, entre ellos herramientas de gestión del tiempo de pantalla y controles parentales que, según Bruselas, hasta ahora "no son suficientes".

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