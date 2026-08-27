Ratko Mladic, el exgeneral condenado por el genocidio de Srebrenica en Bosnia
Fue juzgado acusado de orquestar la masacre de 1995 de al menos 8000 musulmanes en una “zona segura” declarada por la ONU en Bosnia.
Ratko Mladic, condenado por genocidio por orquestar la masacre de 1995 de al menos 8000 musulmanes en una “zona segura” declarada por la ONU en Bosnia ha muerto este jueves.
La matanza en Srebrenica fue la espeluznante culminación de una guerra que duró más de tres años, en la que el general bombardeó a diario la sitiada capital, Sarajevo, con la artillería, tanques, morteros y ametralladoras pesadas de su ejército nacionalista serbio, matando a 10 000 personas.
Los muertos de Srebrenica fueron arrojados con excavadoras a fosas comunes durante cuatro días en julio de 1995; algunos de ellos fueron desenterrados y trasladados a montañas remotas para ocultar las pruebas de los asesinatos.
El objetivo, según determinó el Tribunal Penal Internacional para la Antigua Yugoslavia (TPIY) era la “limpieza étnica”: la expulsión forzada de musulmanes bosnios, croatas y otros no serbios para despejar las tierras bosnias en favor de una Gran Serbia.
El tribunal concluyó que Mladic, junto con el fallecido presidente serbio Slobodan Milosevic y el líder político serbobosnio Radovan Karadzic, formaban parte de una conspiración criminal para ejecutar el plan.
“No reconozco este tribunal”, dijo Mladic, apodado el Carnicero de Bosnia por sus opositores, en una vista del TPIY sobre su caso en 2014. Cuando fue condenado a cadena perpetua en 2017, gritó: “¡Todo esto son mentiras, todos ustedes son unos mentirosos!”.
“Los alemanes tuvieron a Hitler; los serbios, a Mladic”
Karadzic, también condenado por genocidio en 2016, y Mladic encabezaron la lista de buscados del TPIY durante años después del fin de la guerra. Pero hasta que Milosevic fue derrocado por una insurrección popular en el año 2000, Mladic vivió seguro, aunque de forma discreta, en Belgrado.
Milosevic murió bajo custodia el 11 de marzo de 2006, pocos meses antes de que se dictara veredicto en su juicio de cuatro años en el tribunal por genocidio y otros crímenes de guerra en Croacia, Bosnia y Kosovo.
El ejército que Mladic creó para luchar en Bosnia fue un modelo de desalmada contundencia, audacia y brutalidad según la tradición guerrera serbia, antaño apreciada en la lucha a muerte de los partisanos contra la ocupación nazi de Yugoslavia en la Segunda Guerra Mundial.
Entre los ejemplos más espeluznantes, hubo prisioneros que se asfixiaron por el calor tras ser obligados a comer sal y privárseles de agua; sufrieron hambruna y violaciones en campos de concentración; fueron obligados a saltar desde un puente para ser tiroteados; y fueron acribillados de noche por centenares tras ser desalojados de los centros de detención con gas químico.
“Para mí, Mladic es el símbolo de todos los horribles crímenes cometidos durante la guerra: nuestras hijas fueron violadas y nuestros hijos asesinados solo por ser musulmanes”, afirma Munira Subasic, cuyo hijo y esposo fueron asesinados por las fuerzas serbobosnias tras tomar Srebrenica.
“Los alemanes tuvieron a Hitler; los serbios tienen a Mladic”, continúa Subasic. “No hay diferencia entre los dos”.
Mladic hizo que un cámara filmara la ofensiva sobre el enclave cercado de Srebrenica para mostrarse ensalzando a sus “muchachos” y recriminando a los cascos azules holandeses de la ONU, quienes aceptaron erróneamente su palabra de honor de que los habitantes estarían a salvo bajo su custodia. Se suponía que Srebrenica tenía el estatus de “zona segura”, destinado a proteger a los civiles de la limpieza étnica.
“Le entregamos esta ciudad como un regalo al pueblo serbio”, dijo Mladic a la cámara, atribuyéndose la victoria como una venganza contra los turcos musulmanes, que en su día dominaron la zona como parte del Imperio otomano.
Al día siguiente, las fuerzas de Mladic fueron filmadas repartiendo caramelos a los niños y prometiéndoles un tránsito seguro. Mientras tanto, miles de hombres y niños estaban siendo preparados para su ejecución.
Cuando la OTAN intentó en 1995 frenar a sus fuerzas con la amenaza de ataques aéreos limitados, sus tropas capturaron desafiantes a cascos azules de la ONU como escudos humanos, encadenándolos a posibles objetivos.
En noviembre de 1996, Mladic y sus altos generales cedieron a la fuerte presión occidental para que dimitiera, tal como ordenó la presidenta serbobosnia Biljana Plavsic, quien sucedió a Karadzic y más tarde fue encarcelada por su papel en crímenes de guerra.
Hijo de un luchador partisano
Hijo de un combatiente partisano de la Segunda Guerra Mundial asesinado en 1945, Mladic era oficial del antiguo Ejército Popular Yugoslavo (JNA) comunista cuando comenzó la desintegración de Yugoslavia en 1991.
Cuando los serbobosnios se levantaron en 1992 contra la secesión de Bosnia liderada por los musulmanes, Mladic fue elegido para comandar el nuevo ejército serbobosnio, que rápidamente se apoderó del 70 % del país.
Decenas de ciudades fueron sitiadas con armamento pesado perteneciente al antiguo JNA y los pueblos fueron quemados mientras 22 000 efectivos de la Fuerza de Protección de la ONU permanecían al margen, más o menos impotentes, con órdenes de no tomar partido.
Una combinación de presión occidental, armamento secreto y adiestramiento estadounidense para croatas y musulmanes fue cambiando gradualmente la balanza en contra del ejército de Mladic. Los ataques de la OTAN hicieron el resto.
Enfermo y frágil
A pesar de los llamamientos occidentales, los reformistas que gobernaron Serbia tras la caída de Milosevic no se atrevieron a actuar contra un hombre que era un héroe para el núcleo de los nacionalistas serbios.
Cuando finalmente fue arrestado en 2011, no opuso resistencia. Tenía el brazo derecho paralizado, fruto aparente de un accidente cerebrovascular no tratado.
Sufrió un ataque cardíaco en 2013 y aparentaba más edad de la que tenía. Según su propio testimonio, se sentía como un anciano frágil.
En sus escasas apariciones ante el tribunal, osciló entre la autocompasión, la provocación sonriente y una vaga distracción.
En 2019, Mladic dijo a los jueces que estaba demasiado enfermo para participar en ejercicios al aire libre y solicitó un permiso para visitar las tumbas de sus familiares en Serbia. La solicitud fue denegada.
Su recurso contra la condena fue rechazado en 2021, al igual que las reiteradas peticiones de liberación por motivos humanitarios.
En agosto de 2026, un médico de la ONU determinó que la muerte de Mladic “podría ocurrir en cualquier momento”, posiblemente en cuestión de semanas, pero su solicitud de liberación fue rechazada de nuevo por no ser de interés para la justicia.
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