Ratko Mladic, el exgeneral condenado por el genocidio de Srebrenica en Bosnia

Ratko Mladic, condenado por genocidio por orquestar la masacre de 1995 de al menos 8000 musulmanes en una “zona segura” declarada por la ONU en Bosnia ha muerto este jueves.

La matanza en Srebrenica fue la espeluznante culminación de una guerra que duró más de tres años, en la que el general bombardeó a diario la sitiada capital, Sarajevo, con la artillería, tanques, morteros y ametralladoras pesadas de su ejército nacionalista serbio, matando a 10 000 personas.

Los muertos de Srebrenica fueron arrojados con excavadoras a fosas comunes durante cuatro días en julio de 1995; algunos de ellos fueron desenterrados y trasladados a montañas remotas para ocultar las pruebas de los asesinatos.

El objetivo, según determinó el Tribunal Penal Internacional para la Antigua Yugoslavia (TPIY) era la “limpieza étnica”: la expulsión forzada de musulmanes bosnios, croatas y otros no serbios para despejar las tierras bosnias en favor de una Gran Serbia.

El tribunal concluyó que Mladic, junto con el fallecido presidente serbio Slobodan Milosevic y el líder político serbobosnio Radovan Karadzic, formaban parte de una conspiración criminal para ejecutar el plan.

“No reconozco este tribunal”, dijo Mladic, apodado el Carnicero de Bosnia por sus opositores, en una vista del TPIY sobre su caso en 2014. Cuando fue condenado a cadena perpetua en 2017, gritó: “¡Todo esto son mentiras, todos ustedes son unos mentirosos!”.

“Los alemanes tuvieron a Hitler; los serbios, a Mladic”

Karadzic, también condenado por genocidio en 2016, y Mladic encabezaron la lista de buscados del TPIY durante años después del fin de la guerra. Pero hasta que Milosevic fue derrocado por una insurrección popular en el año 2000, Mladic vivió seguro, aunque de forma discreta, en Belgrado.

Milosevic murió bajo custodia el 11 de marzo de 2006, pocos meses antes de que se dictara veredicto en su juicio de cuatro años en el tribunal por genocidio y otros crímenes de guerra en Croacia, Bosnia y Kosovo.

El ejército que Mladic creó para luchar en Bosnia fue un modelo de desalmada contundencia, audacia y brutalidad según la tradición guerrera serbia, antaño apreciada en la lucha a muerte de los partisanos contra la ocupación nazi de Yugoslavia en la Segunda Guerra Mundial.

Entre los ejemplos más espeluznantes, hubo prisioneros que se asfixiaron por el calor tras ser obligados a comer sal y privárseles de agua; sufrieron hambruna y violaciones en campos de concentración; fueron obligados a saltar desde un puente para ser tiroteados; y fueron acribillados de noche por centenares tras ser desalojados de los centros de detención con gas químico.

“Para mí, Mladic es el símbolo de todos los horribles crímenes cometidos durante la guerra: nuestras hijas fueron violadas y nuestros hijos asesinados solo por ser musulmanes”, afirma Munira Subasic, cuyo hijo y esposo fueron asesinados por las fuerzas serbobosnias tras tomar Srebrenica.

“Los alemanes tuvieron a Hitler; los serbios tienen a Mladic”, continúa Subasic. “No hay diferencia entre los dos”.