Rusia avisa de posibles ataques a objetivos de Reino Unido en respuesta al uso de misiles británicos por parte de Kiev

Rusia ha afirmado este jueves que podrían atacar objetivos de Reino Unido en respuesta al uso por parte de las fuerzas ucranianas de misiles británicos para bombardear territorio ruso, por lo que ha pedido a Londres que se mantenga al margen y “deje de lado sus acciones hostiles”.

La portavoz del Ministerio de Exteriores ruso, Maria Zajarova, ha denunciado durante una rueda de prensa la "postura agresiva de Londres hacia Moscú", lo que "podría propiciar un aumento de la violencia y un recrudecimiento del conflicto hasta alcanzar un nuevo nivel".

En este sentido, ha aclarado que "ya se ha advertido en reiteradas ocasiones de que cualquier equipamiento e instalación británica en Ucrania y fuera del país puede ser objetivo en caso de respuesta a los ataques que Kiev perpetra con armas británicas contra nuestro territorio".

Asimismo, ha indicado que Rusia "sigue supervisando la transferencia de este tipo de armamento" a Ucrania, así como "cualquier tecnología que pueda permitir ensamblar misiles posteriormente" de forma independiente.

"Está claro que al transferir componentes directamente a Ucrania, Francia y Reino Unido buscan ser absueltos de la responsabilidad de los ataques que tienen lugar en nuestro país. No funcionará. París, Londres, Berlín y otras capitales tienen responsabilidad directa en estos ataques terroristas", ha zanjado.

La CIA en Moscú

Este martes el director de la CIA, John RatCliffe, hizo un viaje relámpago a Rusia, el primero desde que comenzó la guerra en Ucrania. Según varios medios estadounidenses, el principal objetivo de la visita sería la de advertir a Moscú contra eventuales operaciones rusas en territorio aliado, a raíz de evaluaciones recientes de la inteligencia estadounidense que apuntaban a que Vladímir Putin podría estar dispuesto a autorizar provocaciones militares o híbridas en territorio de la Alianza Atlántica.

Las autoridades alemanas, rumanas, polacas y de los países bálticos han denunciado en las últimas semanas el impacto en su territorio de drones supuestamente rusos.

Pese a todo, el Kremlin ha negado este jueves que Rusia albergue planes de atacar a un país de la OTAN, pero ha acusado a los países europeos de defender una política agresiva hacia Moscú.

El jefe del Servicio de Espionaje Exterior (SVR) de Rusia, Serguéi Narishkin, ha admitido hoy haber tratado asuntos "delicados" con el jefe de la CIA.