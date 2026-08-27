Kievek misil britainiarrak erabiltzen dituela-eta, Errusiak Erresuma Batuko azpiegitura militarrei egin die mehatxu
CIAko zuzendaria Moskura joan da astearte honetan, ustez Kremlini NATOren aliatuei erasorik ez egiteko ohartarazteko.
Errusiak ostegun honetan adierazi duenez, Erresuma Batuaren azpiegitura militarrei eraso diezaiekete, Ukrainako indarrek Errusiaren lurraldea bonbardatzeko misil britainiarrak erabiltzen dituelako. Hori dela eta, Londresi eskatu dio gatazkan ez nahasteko.
Maria Zajarova Errusiako Atzerri Ministerioko bozeramaileak prentsaurreko batean salatu duenez, "Londresek jarrera oldarkorra du Moskurekiko", eta horrek "indarkeria areagotzea eta gatazka gogortzea ekar lezake, maila berri batera iritsi arte".
Zentzu horretan, "behin eta berriz ohartarazi da Ukrainan eta herrialdetik kanpo Erresuma Batuko edozein ekipamendu eta instalazio jomuga izan daitekeela Kievek gure lurraldearen aurka arma britainiarrekin egiten dituen erasoei erantzunez gero".
Era berean, Errusiak "arma mota horren transferentzia gainbegiratzen" jarraitzen duela adierazi du, baita "gerora misilak muntatzea ahalbidetu dezakeen edozein teknologia ere".
"Argi dago osagaiak zuzenean Ukrainara transferitzean, Frantzia eta Erresuma Batua gure herrialdean gertatzen diren erasoen erantzukizunetik absolbitu nahi direla. Ez du funtzionatuko. Parisek, Londresek, Berlinek eta beste hiriburu batzuek zuzeneko erantzukizuna dute eraso terrorista horietan", esan du.
CIA Moskun
Astearte honetan, CIAko zuzendariak, John RatCliffek, bidaia egin zuen Errusiara, Ukrainan gerra hasi zenetik lehena. AEBko zenbait hedabideren arabera, bisitaren helburu nagusia da Moskuri NATOko herrialdeei erasorik ez egiteko ohartaraztea. Izan ere, inteligentzia estatubatuarren azken ebaluazioen ustez, Vladimir Putin Aliantza Atlantikoaren lurraldean probokazio militarrak edo hibridoak baimentzeko prest legoke.
Hala eta guztiz ere, Kremlinek ukatu egin du Errusiak NATOko herrialde bati eraso egiteko asmorik duenik, baina Moskurekiko politika oldarkorra defendatzea leporatu die Europako herrialdeei.
Sergei Narishkin Errusiako Kanpo Espioitza Zerbitzuko (SVR) buruak onartu du gai "delikatuak" jorratu dituela CIAko buruarekin.
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