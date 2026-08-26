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Sareekiko mendekotasunari lotutako epaiketa saihesteko ia 17.000 milioi dolar ordaintzea onartu du Metak

Sare sozialen konpainiak, gainera, ume eta nerabeei zuzendutako hainbat babes ezartzeko konpromisoa hartu du.

MENLO PARK (United States), 18/11/2025.- Cars drive past Meta signage at the company's headquarters campus in Menlo Park, California, USA, 18 November 2025. In a major win for tech giant Meta, US District Court Judge James E. Boasberg ruled Meta did not violate antitrust law in its acquisitions of Instagram and WhatsApp. EFE/EPA/JOHN G. MABANGLO
Artxiboko irudia. Argazkia: EFE

Agentziak | EITB

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Metak, Facebookeko eta Instagrameko enpresa nagusiak, 16.680 milioi dolar ordaintzea adostu du, AEBko 29 estatuk aurkeztutako demandak konpontzeko akordio baten baitan, asteazken honetan argitaratutako agiri judizial baten arabera.

Agintariek konpainia teknologikoari leporatzen zioten bere sare sozialak diseinatu zituela adingabeen artean mendekotasuna sortzeko eta kontsumitzaileak engainatu zituela bere plataformen arriskuei buruz.

Gazteen osasun mentalari eta fisikoari eragindako kalteen aurrean ez ikusiarena egitea ere egozten zioten, baita Interneten Haurren Pribatutasuna Babesteko Legea (COPPA) urratzea ere, adingabeen datuak biltzen dituelako.

Publiko egindako akordioak Kalifornian epaiketa federal bat egitea saihestuko luke.

Metak akordioa onartu du auziak ez luzatzeko, baina akusazio horiek eta edozein erantzukizun ukatu ditu.

Mark Zuckerberg buru duen sare sozialetako erraldoiak, gainera, 13 urtetik beherako erabiltzaileentzat eta nerabeentzat (13 eta 17 urte bitartekoak) hainbat babes ezartzeko konpromisoa hartu du.

Neurri horien artean honako hauek daude: adina egiaztatzea eta 13 urtetik beherakoen kontuak ezabatzea; jakinarazpenak lehenespenez eta aplikaziorako sarbide orokorra (zuzeneko mezuak izan ezik) gauez blokeatzea; egunero erabiltzeko muga, lehenetsita, 2 ordukoa izatea; eta eskola-modu bat, eskola-orduetan jakinarazpenak isilarazteko.

Azkenik, nerabeek 15, 60 eta 90 minutuko erabilera jarraituaren ondoren nahitaezko jakinarazpenak jasoko dituzte, aplikazioa erabiltzeari utz diezaioten sustatzeko.

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