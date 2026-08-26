Sareekiko mendekotasunari lotutako epaiketa saihesteko ia 17.000 milioi dolar ordaintzea onartu du Metak
Sare sozialen konpainiak, gainera, ume eta nerabeei zuzendutako hainbat babes ezartzeko konpromisoa hartu du.
Metak, Facebookeko eta Instagrameko enpresa nagusiak, 16.680 milioi dolar ordaintzea adostu du, AEBko 29 estatuk aurkeztutako demandak konpontzeko akordio baten baitan, asteazken honetan argitaratutako agiri judizial baten arabera.
Agintariek konpainia teknologikoari leporatzen zioten bere sare sozialak diseinatu zituela adingabeen artean mendekotasuna sortzeko eta kontsumitzaileak engainatu zituela bere plataformen arriskuei buruz.
Gazteen osasun mentalari eta fisikoari eragindako kalteen aurrean ez ikusiarena egitea ere egozten zioten, baita Interneten Haurren Pribatutasuna Babesteko Legea (COPPA) urratzea ere, adingabeen datuak biltzen dituelako.
Publiko egindako akordioak Kalifornian epaiketa federal bat egitea saihestuko luke.
Metak akordioa onartu du auziak ez luzatzeko, baina akusazio horiek eta edozein erantzukizun ukatu ditu.
Mark Zuckerberg buru duen sare sozialetako erraldoiak, gainera, 13 urtetik beherako erabiltzaileentzat eta nerabeentzat (13 eta 17 urte bitartekoak) hainbat babes ezartzeko konpromisoa hartu du.
Neurri horien artean honako hauek daude: adina egiaztatzea eta 13 urtetik beherakoen kontuak ezabatzea; jakinarazpenak lehenespenez eta aplikaziorako sarbide orokorra (zuzeneko mezuak izan ezik) gauez blokeatzea; egunero erabiltzeko muga, lehenetsita, 2 ordukoa izatea; eta eskola-modu bat, eskola-orduetan jakinarazpenak isilarazteko.
Azkenik, nerabeek 15, 60 eta 90 minutuko erabilera jarraituaren ondoren nahitaezko jakinarazpenak jasoko dituzte, aplikazioa erabiltzeari utz diezaioten sustatzeko.
Zure interesekoa izan daiteke
Gutxienez 70 lagun hil eta 400 falta dira Nepalen, tartean bi espainiar eta hiru frantziar, uholde handi baten ondorioz
Bat-bateko uhaldi batek hainbat herri kolpatu ditu asteazken honetan Tibeteko mugatik gertu.
Gutxienez 16 hildako eta 400 desagertu Nepalen, Txinarekiko mugan izandako uholde baten ondorioz
Gutxienez 29 pertsona erreskatatu dituzte Bhote Koshi ibaiak eragindako uholdearen ondorioz. Rasuwa barrutia jo du, eta herriak, merkatuak eta errepideak urpean geratu dira. Armadako sei helikoptero eta enpresa pribatuetako zortzi bilaketa- eta erreskate-lanetan ari dira.
Gutxienez 14 jaioberri hil dira Pakistango ospitale batean izandako sutean
Gutxienez 14 haur jaioberri hil dira asteazken honetan Islamabaden, Pakistango hiriburuan, ospitale publiko batean izandako sutean. Aire girotuaren sisteman izandako leherketa baten ondorioz piztu da. Bertako agintariek jakinarazi dutenez, 15 haur zeuden sutearen tokian eta soilik bat lortu dute bizirik ateratzea; gainerakoak, erreta hil dira.
Israelek gutxienez bost pertsona hil ditu UNRWAk Gazako iparraldean duen eskola baten inguruan egindako eraso batean
Dagoeneko ia 1.300 palestinar hil dira Zerrendan Israelgo Armadaren esku 2025eko urrian indarrean sartu zen su-etenaz geroztik.
Marokoko ministro batek Ceuta eta Melillaren “askapenaz” hitz egin du Mohamed VI.aren aurrean
Bi hiri autonomoei buruz hitz egin du, Afrikako iparraldeko lurralde hori 1580an Espainiaren subiranotasunaren mende egon aurretik Ceutan jaiotako bi aditu islamiko aipatuta.
Ormuzen aldi baterako igarobide seguru bat irekiko dutela laster aurreikusi du Omanek
Iranek eta Omanek negoziazio teknikoekin jarraituko dute itsas ibilbide iraunkor bati buruzko akordio bat lortzeko, bai eta informazioa trukatzeko, itsas trafikoa kudeatzeko eta nabigazio- eta segurtasun-zerbitzuak emateko mekanismoak ezartzeko ere.
1.500 haurrek doako igeriketa-ikastaroen amaiera ospatu dute Gazako itsasoan bainua hartuz
Astearte honetan, 1.500 haur palestinar elkarrekin sartu dira itsasora Gazako hegoaldeko Al-Mawasi hondartzan udako doako igeriketa-ikastaroak amaitu dituztela ospatzeko. Eskolak Tantesh Akademiak antolatu ditu, eta 1999tik darama haurrei igerian irakasten. Familiak hondartza ondoan kanpin-dendetan eta egoera gogorrean bizi diren arren, akademiak eskolak ematea lortu du, hondartzan bertan aldi baterako igerilekuak eraikita.
Merzek herrialdeak erregistratutako azken drone erasoen arduradunak zigortuko dituela agindu du
Alemaniako agintariek astearte honetan jakinarazi dutenez, hirugarren drone bat aurkitu dute Leipzigeko aireportutik gertu; hilabete hasieran lehergailuz kargatutako beste bi artefaktu aurkitu zituzten inguru horretan bertan.
Singapurrek 47.000 euro emango ditu seme-alaba bakoitzeko, jaiotza-tasa sustatzeko asmoz
Familiei zuzendutako neurriek, halaber, hobekuntzak dakartzate etxebizitzan, haurtzaindegietan eta seme-alabak hazteko baimenetan. Laguntza-paketea 2026an jaio diren edo 1-17 urte betetzen dituzten Singapurreko haur guztiei zabalduko zaie.