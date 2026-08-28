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Muere el rey de Noruega Harald V

El pasado 17 de agosto Harald V ingresó en el Hospital Nacional por una anemia, pero su estado se agravó el jueves al derivar su dolencia en una infección en la sangre.
(Foto de ARCHIVO) FILED - 01 July 2018, Langenargen: King Harald V of Norway is pictured after the official opening of the sailing 8mR World Cup 2018. Photo: Felix Kästle/dpa 01/7/2018 ONLY FOR USE IN SPAIN
Imagen de archivo de Harald V. Foto: Europa Press
Euskaraz irakurri: Harald V.a Norvegiako erregea hil da

EITB

Última actualización

El rey de Noruega Harald V, de 89 años, ha fallecido este viernes a las 6.35, hora local (4.35 GMT) en el Hospital Nacional de Oslo, ha informado la Casa Real noruega. El rey estaba hospitalizado desde hace once días.

”Con profundo pesar comunicamos que Su Majestad el rey Harald ha fallecido hoy. El rey Harald falleció plácidamente en el Rikshospitalet el viernes 28 de agosto, a las 06.35 horas", ha indicado la Casa Real de Noruega en un comunicado que ha publicado en su página web.

El pasado 17 de agosto Harald V ingresó en el Hospital Nacional por una anemia, pero su estado se agravó el jueves al derivar su dolencia en una infección en la sangre.

El estado de salud del rey Harald V mantuvo en vilo desde el jueves a la población noruega y, en Oslo, muchos vecinos ya se habían desplazado ese día para manifestar su apoyo al monarca y para depositar flores frente al Palacio Real. 

28 August 2026, Norway, Oslo: Mourners are flocking to Palace Square. King Harald V of Norway has died at the age of 89, according to a statement from the Norwegian Royal House. Photo: Lise Åserud/NTB/dpa 28/8/2026 ONLY FOR USE IN SPAIN

En el Palacio Real, la bandera real luce a media asta desde que se ha hecho  pública la muerte del rey.

Tras la muerte de Harald V, está previsto que se reúna con carácter extraordinario el Gobierno para citarse con el nuevo rey, responsabilidad que recae sobre Haakon Magnus, hijo menor del monarca fallecido y primero en la línea sucesoria.

Noruega Internacional

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