Muere el rey de Noruega Harald V

El rey de Noruega Harald V, de 89 años, ha fallecido este viernes a las 6.35, hora local (4.35 GMT) en el Hospital Nacional de Oslo, ha informado la Casa Real noruega. El rey estaba hospitalizado desde hace once días.

”Con profundo pesar comunicamos que Su Majestad el rey Harald ha fallecido hoy. El rey Harald falleció plácidamente en el Rikshospitalet el viernes 28 de agosto, a las 06.35 horas", ha indicado la Casa Real de Noruega en un comunicado que ha publicado en su página web.

El pasado 17 de agosto Harald V ingresó en el Hospital Nacional por una anemia, pero su estado se agravó el jueves al derivar su dolencia en una infección en la sangre.

El estado de salud del rey Harald V mantuvo en vilo desde el jueves a la población noruega y, en Oslo, muchos vecinos ya se habían desplazado ese día para manifestar su apoyo al monarca y para depositar flores frente al Palacio Real.