INUNDACIONES GRAVES
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¿Cuál fue la causa de las inundaciones en Nepal y Tibet?

Aunque en un primer momento las autoridades nepalíes atribuyeron a un terremoto la riada, la principal hipótesis apunta al colapso explosivo de un glaciar.

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Trishuli Bazar (Nepal), 26/08/2026.- Villagers wade through flooded streets following a flash flood in Trishuli Bazar, Nuwakot district, Nepal, 26 August 2026. Several people were killed and multiple others were reported missing after a massive flash flood swept through Rasuwa and Nuwakot districts causing widespread destruction to settlements and infrastructure, according to local authorities. (Inundaciones) EFE/EPA/NARENDRA SHRESTHA
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Euskaraz irakurri: Zerk eragin ditu bat-bateko uholdeak Nepalen eta Tibeten?

EITB

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Al menos 390 personas han muerto y más de 1400 permanecen desaparecidas como consecuencia de la repentina riada ocurrida en la frontera entre Nepal y el Tibet este miércoles, según el último balance de las autoridades locales. Mientras continuan investigando las causas del desastre, la principal hipótesis apunta al colapso explosivo de un glaciar.

El glaciólogo Eñaut Izagirre, que se encontraba cerca de la zona donde ayer se produjo el catástrofe, ha explicado este jueves en el programa "Faktoria" de Euskadi Irratia que todo se ha debido a la rotura de un glaciar en la norte del monte Langtang.

La mole de hielo se precipitó tierra abajo, arrastrando rocas y desprendimientos a gran velocidad hasta convertirse en una avalancha de lodo. Según Izagirre, en algún momento probablemente se produjo una especie de colapso, provocando una señal sísmica de magnitud 5,2 por el fuerte impacto del desprendimiento.

A pesar de que en un primer momento las autoridades nepalíes atribuyeron de forma prelimiar a un terremoto la riada, Izagirre ha destacado que ocurrió al revés, y que fue esa caída de hielo y rocas lo que provocó el seísmo. 

Inundaciones Asia Internacional Terremoto en Nepal

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