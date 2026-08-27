UHOLDE LARRIAK
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Zerk eragin ditu bat-bateko uholdeak Nepalen eta Tibeten?

Hasiera batean Nepalgo agintariek eragilea lurrikara bat izan zela aipatu bazuten ere, hipotesi nagusia da glaziar baten hausturak eragin zuela hondamendia.
Iragarkia
Trishuli Bazar (Nepal), 26/08/2026.- Villagers wade through flooded streets following a flash flood in Trishuli Bazar, Nuwakot district, Nepal, 26 August 2026. Several people were killed and multiple others were reported missing after a massive flash flood swept through Rasuwa and Nuwakot districts causing widespread destruction to settlements and infrastructure, according to local authorities. (Inundaciones) EFE/EPA/NARENDRA SHRESTHA
18:00 - 20:00

EITB

Azken eguneratzea

Atzo Nepal eta Tibet arteko mugan izandako bat-bateko uholdeen ondorioz, gutxienez 390 pertsona hil eta 1.400 pertsona desagertu dira, bertako agintariek emandako azken balantzearen arabera. Hondamendiaren arrazoiak ikertzen ari diren bitartean, hipotesi nagusia da glaziar baten hausturak eragin zuela.

Hondamendiaren unean inguru horretatik gertu zegoen Eñaut Izagirre glaziologoak Euskadi Irratiko "Faktoria" saioan azaldu duenez, Langtang mendiaren ipar aurpegiko glaziar zati handi bat apurtu zelako gertatu da dena.

Izotzarekin batera arrokak eta sedimentuak haranean behera mugitu ziren, eta, Izagirreren arabera, uneren batean segur aski blokeo edo kolapso moduko bat gertatu zen, bat-bateko eztanda baten bitartez lur jausia eta uholdeak eraginez.

Hasiera batean Nepalgo agintariek eragilea lurrikara bat izan zela aipatu bazuten ere, alderantziz gertatu zela nabarmendu du Izagirrek. Izotz eta arroken erorketa horrek eragin zuela, alegia, 5,2 graduko lurrikara. 

Uholdeak Asia Munduko albisteak Lurrikarra Nepalen

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