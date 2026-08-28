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Harald V.a Norvegiako erregea hil da

Abuztuaren 17tik zegoen ospitalean, anemia baitzuen. Ostegunean, baina, okerrera egin zuen, odoleko infekzio baten ondorioz.

(Foto de ARCHIVO) FILED - 01 July 2018, Langenargen: King Harald V of Norway is pictured after the official opening of the sailing 8mR World Cup 2018. Photo: Felix Kästle/dpa 01/7/2018 ONLY FOR USE IN SPAIN

Harald V.a Norvegiako erregearen artxiboko irudia. Argazkia: Europa Press

EITB

Azken eguneratzea

Harald V.a Norvegiako erregea hil da, 89 urte zituela, Norvegiako Errege Etxeak jakitera eman duenez. Norvegian 06:35 zirenean hil da (Euskal Herrian 04:35) Osloko Ospitale Nazionalean. 

"Atsekabe handiz jakinarazten dugu Harald erregea gaur hil dela. Harald erregea lasai hil da Rikshospitalet erietxean, ostiralean, abuztuaren 28ko 06:35ean", esan du Norvegiako Errege Etxeak bere webgunean argitaratutako ohar batean.

Anemia bat zela eta, Norvegiako Ospitale Nazionalean zegoen abuztuaren 17tik, eta ostegunean okerrera egin zuen, odoleko infekzio baten ondorioz.

Harald V.aren osasun egoerak arduratuta izan ditu Norvegiako herritarrak. Bizilagun asko gerturatu dira azken orduetan Norvegiako Errege Jauregira agintariari babesa eskaintzera eta loreak uztera.

28 August 2026, Norway, Oslo: Mourners are flocking to Palace Square. King Harald V of Norway has died at the age of 89, according to a statement from the Norwegian Royal House. Photo: Lise Åserud/NTB/dpa 28/8/2026 ONLY FOR USE IN SPAIN

Albistea ezagutzera eman denetik, Errege jauregiko bandera masta erdian dago. 

Norvegiako gobernuak ezohiko bilera egingo du Haakon Magnus oinerdekoarekin. 

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