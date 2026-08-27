Metak ez ditu adingabeentzako segurtasun neurri berriak ezarriko Estatu Batuetatik kanpo oraingoz
Europako Batzordeak Europar Batasunean adingabeak babesteko konpromiso "iraunkorrak" eskaintzeko eskatu dio sare sozialen enpresari.
Asteazkenean, Metak iragarri zuen akordio batera iritsi dela Estatu Batuetako fiskal nagusien talde batekin, sare sozialen diseinu adiktiboaren epaiketarekin jarraitzea saihesteko. Horretarako, 16.680 milioi dolar inguru ordaintzeko konpromisoa hartu du, baita adingabeak babesteko neurri lehenetsiak ezartzeko ere. Hala ere, konpainiak ez ditu segurtasun-neurri berri horiek Estatu Batuetatik kanpo ezarriko oraingoz.
Dagoeneko nerabeentzako babesa eta gurasoei kontrolak eskaintzen dizkie konpainiak, eta Estatu Batuetan aldaketa berri horiek nola funtzionatzen duten ikuskatuko du. Era berean, gobernuekin elkarrizketa eraikitzailea izango du, adinari egokitutako esperientziak errazteko bere plataformetan.
Ohar batean azaldu duenez, 18 urtetik beherako erabiltzaileentzako segurtasun-neurriak inplementatuko dituzte. Neurri horien artean daude desaktibatu ezin diren nerabeek sare sozialetan igarotzen duten denboraren kontrol zorrotzak, gauean aurrez zehaztutako blokeoak eta eskola-orduetan isildutako jakinarazpenak.
Bruselak babes iraunkorrak eskatu dizkio Metari
Bien bitartean, Europar Batasuneko (EB) adingabeak babesteko konpromiso "iraunkorrak" eskaintzeko eskatu dio ostegun honetan Europako Batzordeak Metari.
"Europan konpromisoak eskaintzen badituzu, etorkizun osorako dira: ez daude denboran mugatuta. Hemen indarrean dagoen legedia bete behar da", adierazi du Thomas Regnier Europar Batasuneko bozeramaileak Europar Batasuneko Exekutiboaren eguneroko prentsaurrekoan.
Europar Batasunak Metari buruz egindako ikerketa baten arabera, Facebook eta Instagramen diseinu "adiktiboek" ez dute betetzen Zerbitzu Digitalen Legea (DSA, ingelesezko sigletan).
"Baloia Metaren teilatuan dago orain", adierazi du Regnierrek, eta azpimarratu du konpainiari dagokiola arau-hauste horiek zuzentzeko konpromiso zehatzak aurkeztea, besteak beste, pantaila-denbora kudeatzeko tresnak eta guraso-kontrolak, Bruselaren arabera, orain arte "nahikoa ez direnak".
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