GUERRA DE UCRANIA
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Al menos 37 muertos en un ataque ruso contra un almacén de munición en Kiev

El presidente ucraniano ha exigido responsabilidades por lo ocurrido a las autoridades locales porque "existen normas en vigor que prohíben almacenar municiones cerca de casas u otras zonas residenciales".
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KYIV (Ukraine), 29/08/2026.- The site of a Russian strike on a goods storage near Kyiv, Ukraine, 29 August 2026, amid the Russian invasion. At least 27 people died, and 42 others were injured, including 4 children, as a result of the overnight Russian shelling in Kyiv and the area, according to the head of the regional military administration, Tymur Tkachenko. (Rusia, Ucrania, Kiev) EFE/EPA/SERGEY DOLZHENKO
18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Gutxienez 37 pertsona hil dituzte Kieven, Errusiak munizio biltegi baten aurka egindako erasoan 

Agencias | EITB

Última actualización

Continúa el intenso cruce de ataques entre Rusia y Ucrania. Al menos 37 personas han muerto y otras 40 han resultado heridas este sábado a consecuencia de un ataque aéreo ruso contra un almacén en la región de Kiev (Ucrania), dentro de una ola de bombardeos rusos contra almacenes de la zona, depósitos de armas según Moscú, que han provocado la evacuación de cerca de 400 personas.

El ataque ha ocurrido en Bucha, cuando un avión no tripulado ruso ha alcanzado un depósito que supuestamente almacenaba armas en un ataque que se ha llevado por delante a edificios residenciales y una residencia de ancianos, ha informado el presidente ucraniano Volodimir Zelenski.

Zelenski, que ha declarado un día de luto oficial este próximo domingo, ha exigido responsabilidades por lo ocurrido a las autoridades locales porque "existen normas en vigor que prohíben almacenar municiones cerca de casas u otras zonas residenciales". "Quienes permitieron que esto sucediera deben rendir cuentas de sus decisiones", ha añadido. 

Por su parte, el Ministerio de Defensa ruso ha confirmado que "drones de ataque y armas aéreas de alta precisión" atacaron centros de "transporte y logística" empleados de manera subrrepticia para almacenar equipo militar.

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