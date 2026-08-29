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Trump anuncia un acuerdo con Venezuela para "duplicar" sus reservas, y Delcy Rodríguez lo celebra

El presidente estadounidense lo ha calificado como el “mayor acuerdo petrolero de la historia mundial”, y la presidenta venezolana a dado las gracias por la alianza construida.
Extracción de petróleo en Venezuela
Extracción de petróleo en Venezuela. Foto: EFE
Euskaraz irakurri: Trumpek akordioa iragarri du Venezuelarekin erreserbak "bikoizteko", eta Delcy Rodriguezek ospatu egin du

Agencias | EITB

Última actualización

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha anunciado este sábado la firma del "mayor acuerdo petrolero de la historia mundial" con el Gobierno de Venezuela, una alianza con la que prevé duplicar las reservas estadounidenses y rebajar así el precio de los carburantes en el país.

"¡Estados Unidos acaba de firmar un acuerdo con Venezuela sobre el mayor acuerdo petrolífero de la historia mundial! Bajo mi dirección, el secretario de Estado, Marco Rubio, y el secretario de Guerra, Pete Hegseth, en estrecha colaboración con la muy respetada presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, y a través de una asociación con el sector privado, han conseguido que Estados Unidos obtenga el control mayoritario de más de 65.000 millones de barriles de reservas probadas de petróleo en Venezuela, sin coste alguno para el contribuyente estadounidense", ha afirmado el mandatario estadounidense en una publicación en sus redes sociales.

De esta manera, Trump ha aseverado que este pacto permitirá "duplicar las reservas de suministro de petróleo" y "reducir de forma sustancial" el precio de los carburantes a largo plazo. Con este anuncio, el líder republicano sitúa el foco político en el encarecimiento de los combustibles, un asunto que venía castigando el bolsillo de las familias norteamericanas y marcando el debate económico nacional.

Asimismo, ha asegurado que esta misma transacción permitirá "al tiempo contribuir a que Venezuela siga avanzando hacia un éxito tremendo y una gran prosperidad", poniendo especial atención a la "floreciente relación" entre su Gobierno y el de Venezuela, liderado por la presidenta encargada Delcy Rodríguez, tras la intervención de Washington y la posterior captura del expresidente venezolano, Nicolás Maduro, el pasado enero.

Rubio, por su parte, ha resaltado que el acuerdo entre Caracas y Washington "traerá casi 100.000 millones de dólares (unos 86.000 millones de euros) en inversión privada" y apoyará, a su vez, "miles de empleos bien remunerados e impulsará la reconstrucción de la economía de Venezuela".

Delcy Rodríguez confirma un "histórico acuerdo"

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, ha confirmado este viernes el "histórico acuerdo" petrolero con Estados Unidos y ha agradecido "altamente" a Trump y Rubio por "su disposición en el desarrollo" de una alianza que describió como "un hito histórico en las relaciones bilaterales".

Rodríguez ha explicado que se contempla el desarrollo de 17 campos estratégicos, con "un potencial probado de 65.000 millones de barriles de petróleo, una inversión de más de 100.000 millones de dólares y más de 209.000 millones de dólares en tributos para el Estado".

Eso facilitará un "importante flujo de inversiones destinado a la recuperación y reconstrucción de infraestructura estratégica para el desarrollo" de la industria de los hidrocarburos de la nación suramericana, que cuenta con las mayores reservas probadas de crudo del mundo.

Rodríguez ha señalado que el objetivo es "avanzar hacia la consolidación de una potencia energética productora", poniendo las "inmensas reservas al servicio del desarrollo nacional, la generación de empleos, el incremento del ingreso de los trabajadores y el bienestar" de los venezolanos.

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