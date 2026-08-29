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Trumpek akordioa egin du Venezuelan dituen erreserbak "bikoizteko", eta Delcy Rodriguezek txalotu egin du

AEBko presidenteak "munduko petrolio akordio handiena" dela esan du, eta Venezuelako presidenteak eskerrak eman dizkio elkarlana indartzeagatik.

Extracción de petróleo en Venezuela
Petrolioaren erauzketa Venezuelan. Argazkia: EFE

Agentziak | EITB

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Donald Trump Ameriketako Estatu Batuetako (AEB) presidenteak larunbat honetan iragarri duenez, "munduko petrolio-akordio handiena" sinatu dute Venezuelako Gobernuarekin, eta horrekin AEBk bertan dituen erreserbak bikoiztea eta erregaien prezioa jaitsi ahal izatea espero dute.

"AEBk akordio bat sinatu berri du Venezuelarekin, munduko petrolio akordio handiena! Nire zuzendaritzapean, Marco Rubio Estatu idazkariak eta Pete Hegseth Gerra idazkariak, Delcy Rodriguez Venezuelako behin-behineko presidentearekin elkarlanean, eta sektore pribatuarekin elkar hartuta, AEBk 65.000 milioi petrolio upel baino gehiagoren kontrola lortu du, eta ez du kosturik izango herritar estatubatuarrentzat", adierazi du AEBko agintariak bere sare sozialetan egindako argitalpen batean.

Horrela, Trumpek baieztatu du itun horri esker "petrolio horniduraren erreserbak bikoiztu" eta erregaien prezioa "nabarmen murriztu" ahal izango dela epe luzera. Iragarpen honekin, buruzagi errepublikanoak erregaien garestitzea jarri du arreta, AEBko familien poltsikoa zigortzen eta eztabaida ekonomiko nazionala markatzen ari den gaia baita.

Era berean, Trumpek esan du itun horri esker "Venezuelak izugarrizko arrakasta eta oparotasuna lortzen jarraitu" ahal izango duela, eta bere Gobernuaren eta Venezuelakoaren arteko harremana estutzen dela.

Bestalde, Rubiok azpimarratu duenez, Caracasen eta Washingtonen arteko akordioak "ia 100.000 milioi dolar (86.000 milioi euro inguru) ekarriko ditu inbertsio pribatuan", eta "ondo ordaindutako milaka lanpostu babestuko ditu eta Venezuelako ekonomia berreraikitzea bultzatuko du".

Delcy Rodriguezek "akordio historikoa" dela esan du

Delcy Rodriguez Venezuelako presidente arduradunak ostiral honetan baieztatu duenez, "akordio historikoa" sinatu dute AEBrekin, eta eskerrak eman dizkie Trumpi eta Rubiori, "aldebiko harremanetan mugarri historikoa" ezarri duen aliantza egiteko prestutasunagatik.

Rodriguezek azaldu duenez, 17 eremu estrategiko garatzea aurreikusten da akordioan, "65.000 milioi petrolio upeleko ustiaketarekin, 100.000 milioi dolar baino gehiagoko inbertsioarekin eta Estatuari zergatan 209.000 milioi dolar baino gehiago emanez".

Horrek herrialde hegoamerikarreko hidrokarburoen industriaren "garapenerako azpiegitura estrategikoa berreskuratzeko eta berreraikitzeko" beharrezko dirua lortzea erraztuko omen du.

Rodriguezen esanetan, "energiaren ekoizpenean potentzia" izateko prozesua egonkortzea da helburua, "erreserba handi horiek garapen nazionalera, enpleguen sorrerara, langileen diru-sarreren hazkundera eta venezuelarren ongizatera bideratuz".

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