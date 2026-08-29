UKRAINAKO GERRA
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.

Gutxienez 37 pertsona hil dituzte Kieven, Errusiak munizio biltegi baten aurka egindako erasoan 

Ukrainako presidenteak erantzukizunak eskatu dizkie tokiko agintariei, "munizioak etxeetatik edo bizitegi eremuetatik gertu gordetzea debekatuta dagoelako". 

Iragarkia
KYIV (Ukraine), 29/08/2026.- The site of a Russian strike on a goods storage near Kyiv, Ukraine, 29 August 2026, amid the Russian invasion. At least 27 people died, and 42 others were injured, including 4 children, as a result of the overnight Russian shelling in Kyiv and the area, according to the head of the regional military administration, Tymur Tkachenko. (Rusia, Ucrania, Kiev) EFE/EPA/SERGEY DOLZHENKO
18:00 - 20:00

Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Errusiak eta Ukrainak elkarri eraso egiten jarraitzen dute. Errusiak gutxienez 37 pertsona hil eta 40 zauritu ditu bart Kiev eskualdean, ustez munizio biltegi baten aurka egindako erasoan. Drone bidez egindako erasoaren ondorioz, 400 pertsona inguru ebakuatu behar izan dituzte. 

Erasoa Butxa hirian gertatu da. Errusiak droneak jaurti ditu biltegi baten aurka, eta inguruko etxebizitzak eta eraikinak kaltetu dira, tartean adinekoen egoitza bat, Volodimir Zelenski Ukrainako presidenteak jakinarazi duenez. 

Zelenskik dolu eguna izendatu du iganderako, eta erantzukizunak eskatu dizkie tokiko agintariei, "munizioak etxeetatik edo bizitegi eremuetatik gertu gordetzea debekatuta dagoelako". "Hori ahalbidetu dutenek ondorioak izango dituzte", gaineratu du. 

Errusiako Defentsa Ministerioak, bere aldetik, esan du "droneak eta zehaztasun handiko armak" erabili dituela "logistika eta garraio zentroak" jotzeko, armak eta munizioa ezkutatzeko erabiltzen ari zirelako.

Errusia-Ukraina gerra Errusia Munduko albisteak Ukrainako gerra

Zure interesekoa izan daiteke

Gehiago ikusi
Publizitatea
X