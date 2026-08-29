Gutxienez 37 pertsona hil dituzte Kieven, Errusiak munizio biltegi baten aurka egindako erasoan
Ukrainako presidenteak erantzukizunak eskatu dizkie tokiko agintariei, "munizioak etxeetatik edo bizitegi eremuetatik gertu gordetzea debekatuta dagoelako".
Errusiak eta Ukrainak elkarri eraso egiten jarraitzen dute. Errusiak gutxienez 37 pertsona hil eta 40 zauritu ditu bart Kiev eskualdean, ustez munizio biltegi baten aurka egindako erasoan. Drone bidez egindako erasoaren ondorioz, 400 pertsona inguru ebakuatu behar izan dituzte.
Erasoa Butxa hirian gertatu da. Errusiak droneak jaurti ditu biltegi baten aurka, eta inguruko etxebizitzak eta eraikinak kaltetu dira, tartean adinekoen egoitza bat, Volodimir Zelenski Ukrainako presidenteak jakinarazi duenez.
Zelenskik dolu eguna izendatu du iganderako, eta erantzukizunak eskatu dizkie tokiko agintariei, "munizioak etxeetatik edo bizitegi eremuetatik gertu gordetzea debekatuta dagoelako". "Hori ahalbidetu dutenek ondorioak izango dituzte", gaineratu du.
Errusiako Defentsa Ministerioak, bere aldetik, esan du "droneak eta zehaztasun handiko armak" erabili dituela "logistika eta garraio zentroak" jotzeko, armak eta munizioa ezkutatzeko erabiltzen ari zirelako.
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