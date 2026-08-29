Erreferenduma
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.

Islandia zatituta dago EBn sartzeko negoziazioei berriro ekin ala ez erabakiko duen erreferendumean

Berdinketa edo "baiezkoaren" abantaila txiki bat aurreikusi dute galdeketek. Atzo, aldiz, Gallup aholkularitza enpresak zabaldutako inkesta batek bi puntu baino gehiagoko abantaila ematen zien "ezezkoaren" aldekoei.

Iragarkia
(Foto de ARCHIVO) July 29, 2015 - Reykjavik, Iceland - The national flag of Iceland is blue as the sky with a snow-white cross, and a fiery-red cross inside the white cross. Iceland has become a favorite tourist destination. Europa Press/Contacto/Arnold Drapkin 29/7/2015
18:00 - 20:00
Ia 400 000 islandiar daude deituta hautestontzietara. Argazkia: Eurpa Press.

EITB

Azken eguneratzea

Europar Batasunean (EB) sartzeko negoziazioei berriro ekin ala ez erabakiko du Islandiak gaur, larunbatarekin, herrialde horretan egiten ari diren erreferendumean. Negoziazioak 2013an eten zituzten, eta herrialde eskandinaviarra zatituta dago harrezkero.

Berdinketa edo "baiezkoaren" abantaila txiki bat aurreikusi dute gaur galdeketek. Atzo, aldiz, Gallup aholkularitza enpresak zabaldutako inkesta batek bi puntu baino gehiagoko abantaila ematen zien "ezezkoaren" aldekoei.

Islandiako ekonomian funtsezkoa den arrantza baliabideen kontrola izan da aldez aurreko eztabaidaren ardatza, bai eta herrialdearen subiranotasun nazionalaren afera ere —1944ra arte Islandia ez zen Danimarkatik erabat independizatu—.

Gobernuak eta Europako Batzordeak (EB) uste dute akordio bereziak egin daitezkeela Islandiarako, baina ezezkoaren aldekoek nabarmendu dute beste ezein herrialdek ez duela salbuespen iraunkorrik arrantzan.

Bizi kostua eta panorama geopolitikoa 

Islandiaren bizi kostu handiak (interes tasak % 8an eta inflazioa % 5,6an) ere leku garrantzitsua hartu du eztabaidan, eta baiezkoaren defendatzaileen argudio nagusietako bat da, egoera geopolitikoarekin eta AEBk Groenlandiari egindako mehatxuekin batera.

Emaitzen gaineko ziurgabetasuna 

Gobernuak agindu du herriaren borondatea errespetatuko duela ezezkoak irabazten badu.

Baiezkoak garaipena lortuz gero, negoziazioei ekingo litzaieke berriro, eta islandiarrek beste erreferendum batean bozkatu beharko lukete Reykjavikek eta Bruselak lortzen duten balizko akordioa.

Bozkatzera deituta dauden 273 000 islandiarrek 09:00etatik 22:00etara dute botoa emateko aukera. Hautesleen laurdenak bozketa eguna baino lehen eman du boza.

2010etik aurrerako elkarrizketak

2010ean hasi zituen elkarrizketak Islandiak, eta hiru urte geroago utzi zituen bertan behera , EuroparBatasunean sartzeak sektorearen kontrolaren zati bat Bruselaren esku uztea ekar lezake, Gudrun Hafsteinsdóttir Islandiako oposizioko buruak erreferendumaren kanpainan ohartarazi duen bezala.

Kristrun Frostadóttir lehen ministroak eta, batez ere, Dadi Már KristóferssonEkonomia ministro liberalak, erreferendumaren bultzatzaileak, atxikimendua defendatu dute. Lehenik eta behin, herritarrei azaldu diete Bruselatik arrantza-sektorean kontzesio nabarmenak lor ditzaketela, eta, ondoren, euroa hartzeak Islandiako enpresentzat eta, oro har, Islandiako publikoarentzat onura oso garrantzitsua ekar lezakeela argudiatu dute.

Biek, gainera, Eskandinaviako herrialdea duela 20 urte baino askoz ere posizio sendoagoan ikusten dute, orduan krisi ekonomikoak ia hil egin baitzituen bere finantza-erakundeak eta Europako negoziazioak errailetik atera baitziren.

Bruselak hasiera-hasieratik ospatu du Islandia Europako blokean sartzeko aukera, eta, beraz, atxikitze prozesu azkar samarra izango litzateke.  



Islandia Europar Batasuna Munduko albisteak

Zure interesekoa izan daiteke

Gehiago ikusi
Publizitatea
X