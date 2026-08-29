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EITB, en la zona cero de la catástrofe de Nepal

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18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: EITB, Nepalgo hondamendiaren zero gunean

EITB

Última actualización

La corresponsal de EITB, Olatz Urkia, ha llegado a la zona 0 de la catástrofe en Nepal, a Bidur, una ciudad cubierta por una enorme capa de lodo y rocas. Allí se ha instalado el centro de rescate y allí se están agolpando los ciudadanos, aguardando noticias. 

Terremoto en Nepal Inundaciones Asia Olatz Urkia Desastres naturales Internacional

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