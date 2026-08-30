Islandia dice "no" a la integración en la UE
En un ajustado recuento de votos, finalmente la negativa a iniciar el proceso de integración en la Unión Europea ha tomado ventaja con el 52,5% frente al 47,5, con el 90 % de los votos escrutado.
El "no" roza la victoria en el referendo islandés sobre la reanudación de las negociaciones de ingreso a la Unión Europea (UE) con cinco puntos de ventaja, con el 52,5 % frente al 47,5 %, escrutado cerca del 90 % de los votos y a falta del resultado definitivo.
Los partidarios de retomar las conversaciones con Bruselas han ido en cabeza durante gran parte del recuento de votos, pero la tendencia ha empezado a virar en las horas finales hasta cambiar el resultado, cuando sólo falta por contabilizar los últimos votos de una de las seis circunscripciones en que se divide Islandia.
Los sondeos de la última semana indicaban un empate o daban ligera ventaja al "sí", aunque dos encuestas difundidas la víspera ofrecían resultados dispares: una de Gallup, triunfo del "no" por más de dos puntos; otra de Maskína, del "sí" por ocho décimas.
Islandia solicitó el ingreso en 2009 con la crisis económica que sacudió el país de trasfondo, pero las paralizó cuatro años más tarde en medio de un clima adverso por las divisiones internas, la crisis del euro y el conflicto con varios países de la UE por las indemnizaciones a los ahorradores extranjeros a causa de la quiebra del banco Icesave.
La coalición de tres partidos encabezada por la socialdemócrata Kristrún Frostadóttir, que gobierna desde 2024, incluyó en su pacto convocar un referendo para decidir si continuar el proceso, argumentando que nunca hubo una consulta.
La discusión previa ha estado dominada por cuestiones como la soberanía nacional, el control de los recursos naturales -en especial, la pesca- y el coste de vida en un contexto de incertidumbre por las amenazas de anexión del presidente estadounidense, Donald Trump, a la vecina Groenlandia.
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