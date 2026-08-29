Bizilagun elkarteek bertan behera utzi dituzte migratzaileen aurkako protestak Ceutan
Espaiako Gobernuaren kudeaketaren aurka protesta egiteko manifestazioa deituta zegoen larunbat gauerako, baina bertan bertan behera geratu da "talde ultrak" iritsi direla jakin ostean.
Ceutako bizilagunek bertan behera utzi dituzte asteburu honetan egitekoak ziren protestak, iragan egunetan migratzaileen aurkako indarkeria kasuak izan eta gero.
Duela hilabete Marokotik milaka migratzaile sartu eta gero, tentsio handia bizi izan da azken asteotan Ceutan, eta herritarren haserreak eta istiluek gora egin dute azken egunotan.
Batzuek mezu arrazistak zabaltzeko eta erasoak egiteko baliatu dituzte azken protestak, eta horren aurrean, behin-behinean protestak bertan behera utzi dituzte auzo-elkarteek, "mezu arrazistek indarra hartu ez dezaten". Izan ere, Ceuta historikoki "kultur arteko bilgune" izan dela nabarmendu dute elkarte horiek.
Ostiraleko manifestazioa, esate baterako, CETIaren eta ondoko Benitez hondartzaren inguruetara iritsi zenean, "Ez gara arrazistak, errealistak gara" oihuak entzun ziren, polizia-hesira iritsitakoan baina martxa amaieran, tentsio-uneak bizi izan ziren bizilagunen eta kazetarien artean, herritar batzuk kazetariei oldartu egin baizitzaizkien.
Protesta horietan talde ultraeskuindarren mezuak ere entzun ziren, eta, giroa arte gehiago gaiztotu ez dadin, asteburua pasatzen uztea erabaki dute auzo-elkarteek, animoak baretzeko.
Larunbat gauean egitekoa zen manifestazioa bertan behera, talde ultraeskuindarrak heldu direlako
Hain zuzen ere, gaur gauerako manifestazioa deituta zegoen Espainiako Gobernuaren kudeaketaren aurka protesta egiteko, baina bertan behera geratu da "talde ultrak" hirira iritsi direla jakin ostean. Antolatzaileek manifestazioa bertan behera utzi dutela iragarri dute, "indarkeria bultzatzen duten taldeak" egon daitezkeelako.
Antolatzaileek "indarkeria, gorrotoa edo arrazakeria" sustatzen duten kolektiboekiko edozein lotura ukatu dute, eta ultraeskuindar taldeen presentziak euren aldarrikapenen izaera zikindu dezaketela salatu dute.
"Oso argi utzi nahi dugu ez dugula gure hirian indarkeria, gorrotoa edo arrazakeria bultzatzen duen inongo talde babestuko", adierazi dute antolatzaileek ohar batean.
Protestak modu paketsuan egin behar direla berretsi dute, krabelinekin egindako bat bezala.
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