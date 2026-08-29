Nekatuta baina oraindik festarako gogoarekin daude Bilbon
Azken txanpan sartu da Aste Nagusia. Bihar, igandea, agurtuko da Marijaia datorren urtera arte, baina aurretik musika, ikuskizunak, jai giroa eta mota guztietako ekitaldiak izango dira Bilbon.
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90 urte bete dira Eibar bonbardatu zutenetik
Gaur 90 urte dira Francoren aldeko matxinatuek Eibar lehenengoz bonbardatu zutenetik. Erasoak ustekabean hartu zituen eibartarrak, eta ondoren etorriko zenerako prestatzera behartu zituen. Izan ere, hurrengo hilabeteetan beste 28 bonbardaketa jasan behar izan zituzten.
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Normaltasuna AP-8an, Irunen, Baionarako noranzkoan zazpi kilometrorainoko auto-ilarak sortu ostean
A-1 errepidean ere, 2 kilometro inguruko ilarak izan dira N-622 errepideko lotunearen parean, Irungo noranzkoan.
Hernani eta Errenteriako alkateek "politika eraginkorrak" eskatu dituzte etxegabeen arazoari aurre egiteko, "protagonismoen gainetik"
Gainera, Donostiako alkateak datorren ostegunerako Donostialdeko udalekin deitu duen bilerara joango direla iragarri dute.