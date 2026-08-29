Aste Nagusia
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Nekatuta baina oraindik festarako gogoarekin daude Bilbon

Iragarkia
jaiak
18:00 - 20:00

EITB

Azken eguneratzea

Azken txanpan sartu da Aste Nagusia. Bihar, igandea, agurtuko da Marijaia datorren urtera arte, baina aurretik musika, ikuskizunak, jai giroa eta mota guztietako ekitaldiak izango dira Bilbon.

Bilbo Jaiak Bilboko Aste Nagusia 2026 Gizartea

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