VTC baten gidaria atxilotu dute Usurbilen bezero bati sexu-erasoa egin eta legez kanpo atxilotu izana egotzita
Biktimak alokairuko ibilgailu gidaridun bat eskatu zuen Usurbilera eramateko. Bertara iritsi zirenean, baina, gidariak ibilgailua aparkatu zuen eta ukituak egin zizkion.
Ertzaintzak gizon bat atxilotu du Usurbilen alokairuko ibilgailu gidaridun batean emakume bati sexu-erasoa egin eta legez kanpo atxilotu izana egotzita.
Erasoa abuztuaren 26an gertatu zen, gaueko hamaika eta erdiak inguruan. 23 urteko emakume batek alokairuko ibilgailu gidaridun bat eskatu zuen Usurbilera joateko. Bertara iritsi zirenean, baina, gidaria modu arraroan jokatzen hasi zen, ibilgailuarekin zentzurik gabe bueltak emanez, galdera pertsonalak eginez eta ateak blokeatuz. Horren aurrean, neskak mezu bat bidali zion lagun bati.
Halako batean, gidariak ibilgailua aparkatu zuen, eta ukituak egiten eta musuak ematen saiatu zen.
Gizona horretan ari zela, biktimaren lagunak telefonoz deitu zion, eta gidariak, asaldatuta, ateak desblokeatu zituen, autotik ateratzeko, eta emakumeak ihes egin zuen, gizonak atzetik segika zuela. Emakumeak senide bati deitu zion, eta haren bila joan zen. Biktima Hernaniko ertzain-etxera joan zen jarraian, eta gertatutakoa salatu zuen bertan.
Ikerketaren arabera, gertakariaren ustezko egilea 37 urteko gizon bat da, eta egun bat geroago atxilotu zuten. Ertzain-etxera eraman dute, epailearen esku utzi aurretik egin beharreko izapideak betetzera.
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