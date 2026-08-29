Agesión sexual
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Detenido el conductor de un VTC por agresión sexual y detención ilegal a una clienta en Usurbil

La víctima solicitó un Vehículo de Transporte con Conductor para trasladarla a Usurbil. Cuando llegaron al destino, el conductor aparcó el vehículo y comenzó a realizar tocamientos a la chica.
Euskaraz irakurri: Gizon bat atxilotu dute Usurbilen sexu-eraso bat eta legez kanpoko atxiloketa bat egin izana egotzita

EITB

Última actualización

La Ertzaintza ha detenido a un hombre tras la investigación de una agresión sexual y detención ilegal a una mujer en un Vehículo de Transporte con Conductor sucedido en Usurbil.

Los hechos ocurrieron el 26 de agosto pasadas las once y media de la noche. La víctima, una mujer de 23 años, solicitó el servicio de un Vehículo de Transporte con Conductor para realizar un desplazamiento hasta la localidad de Usurbil. Cuando llegaron al destino el conductor comenzó a comportarse de manera extraña, dando vueltas sin sentido, realizándole preguntas personales y bloqueando las puertas. La joven, alertada por la situación mandó un mensaje a un amigo suyo advirtiendo del comportamiento del conductor.

En un momento determinado el hombre aparcó el vehículo y comenzó a realizar tocamientos a la chica, llegando a conseguir darle un beso en la cara e intentando abalanzarse sobre ella.

En ese ínterin el amigo de la víctima la llamó por teléfono, hecho que sobresaltó al agresor que salió del vehículo, lo que desbloqueó las puertas y permitió a la mujer escapar, siendo seguida por el hombre. Ella consiguió alertar a un familiar que fue a buscarla. Posteriormente acudió a la Ertzain-etxea de Hernani e interpuso la correspondiente denuncia.

La investigación determinó que el presunto autor de los hechos sería un hombre de 37 años que fue detenido un día después. Permanece en dependencias policiales a la espera de pasar a disposición judicial.

Agresiones sexuales Usurbil Sociedad

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