Música y más música en la penúltima jornada de la Aste Nagusia de Bilbao

Ya quedan pocas horas para que llegue al final la Aste Nagusia de Bilbao 2026, pero hasta el último momento, cuando se despiden prendiendo fuego a Marijaia, tienen la agenda cargada de actos en la capital vizcaína.

Así, a las diez y media comenzará la cita gastronómica más importante de la jornada: el concurso de marmitako.

Media hora más tarde partirán los cabezudos y gigantes desde el Museo Vasco, y a las 12:00 horas comenzará la exhibición de deporte rural en la plaza del Arriaga.

A la misma hora habrá taller de arcilla en la comparsa Kaskagorri, y de pintura de caras en Kaixo. Para las 13:00 horas se ha organizado el concurso infantil de toca de rana en Uribarri.