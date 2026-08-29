Música y más música en la penúltima jornada de la Aste Nagusia de Bilbao
Ya quedan pocas horas para que llegue al final la Aste Nagusia de Bilbao 2026, pero hasta el último momento, cuando se despiden prendiendo fuego a Marijaia, tienen la agenda cargada de actos en la capital vizcaína.
Así, a las diez y media comenzará la cita gastronómica más importante de la jornada: el concurso de marmitako.
Media hora más tarde partirán los cabezudos y gigantes desde el Museo Vasco, y a las 12:00 horas comenzará la exhibición de deporte rural en la plaza del Arriaga.
A la misma hora habrá taller de arcilla en la comparsa Kaskagorri, y de pintura de caras en Kaixo. Para las 13:00 horas se ha organizado el concurso infantil de toca de rana en Uribarri.
Música
Al mediodía comenzará la agenda musical. Será el turno de Los Chimberos en las Bilbainadas de la Pérgola, y Bilbotarrak recorrerán el Casco Viejo a partir de las 13:00 horas.
La Sociedad Coral de Bilbao impregnará las calles de un repertorio coral vasco, a partir de las 17:30 horas, en torno a la ría, partiendo desde el Museo Marítimo.
A las 19:00 horas, en la plaza del Gas, la exhibición de danzas vascas correrá a cargo del grupo Mikel Deuna de Iurreta.
Una hora más tarde, dentro de la XXXIX Muestra de Metal Pop-Rock de Bilborock, actuarán The Kraven y My Sweet Torment. Deseo Doctor también actuaará a esa hora, pero en Askapeña.
En cuanto a los conciertos nocturnos, en la Pérgola subirá al escenario Nacha Pop (23:30), Fiestazo Megastar a medianoche en el Parque Europa, Comando 9MM en el Kafe Antzokia (23:00), La inquisición y Vondanikens en Nave9 (18:00), La Terremoto de Alcorcón en Pinpilinpauxa (00:30)...
Fuegos artificiales
En cuanto a los fuegos, hoy el grupo pirotécnico alavés Valecea iluminará el cielo a partir de las 22:30 horas.
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