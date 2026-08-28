Detenidas tres personas en Bergara por extorsión y detención ilegal

La Ertzaintza ha detenido a tres personas en Bergara acusadas de extorsionar y detener ilegalmente a un ciudadano al que reclamaban una cantidad de dinero, ha indicado el departamento de Seguridad.

Sobre las seis y media de la tarde del jueves dos personas acudieron a la Ertzain-etxea de Deba Urola manifestando que en un inmueble del Casco Antiguo de Bergara podría haber una persona retenida en contra de su voluntad.

La patrulla desplazada hasta el lugar consiguió acceder al domicilio, donde encontraron a cuatro personas, tres hombres y una mujer. Uno de los hombres, la víctima, presentaba sangre en la cabeza y se hallaba aturdido. Tuvo que ser trasladado al Hospital de Arrasate

La víctima relató que llevaría retenido desde el día anterior, ya que los presuntos autores del hecho, al encontrárselo por la calle le habían conminado a acompañarlos al domicilio de estos para saldar una deuda pendiente. Allí le habían retirado las llaves de su casa, así como su documentación y la de la madre de la víctima y le habrían estado agrediendo, reclamándole dinero por una supuesta deuda. Incluso llegaron a acompañarlo a la residencia donde estaba la madre del extorsionado, para llevarla al banco y abonar la supuesta deuda, hecho que no se produjo.

Los presuntos autores son una mujer de 37 años y dos hombres de 30 y 31 años. Todos han sido detenidos y acusados de los delitos de extorsión y detención ilegal. Los tres cuentan con antecedentes delictivos, y se encuentran a la espera de pasar a disposición judicial.