17 detenidos y 42 denuncias en la sexta jornada de fiestas de Bilbao

La Policía Municipal de Bilbao ha detenido a 17 personas, una por violencia de género y cinco por reclamación judicial, durante la sexta jornada de fiestas de Bilbao. En total se han recibido 42 denuncias, 31 de ellas por hurto.

Según han informado fuentes del citado cuerpo, en la víspera del día grande de las fiestas se ha registrado mucha afluencia de gente en las calles de la ciudad.

Desde las 7:00 horas del jueves a las 6:59 horas de este viernes, la Policía Municipal ha detenido a once personas dentro del recinto festivo y seis fuera de éste.

Dentro del recinto de las txosnas, han arrestado a tres personas por hurto y receptación, cuatro por hurtos y robos, dos por lesiones, una por reclamación judicial y otra por violencia de género. Fuera del recinto festivo, han practicado cuatro arrestos por reclamación judicial, uno por atentado y otro por robo en vehículo.