ASTE NAGUSIA DE BILBAO
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17 detenidos y 42 denuncias en la sexta jornada de fiestas de Bilbao

Una de las detenciones se ha producido por violencia de género. En la víspera del día grande de fiestas se ha registrado mucha afluencia de público.
Coches de la Policía Municipal en la entrada al recinto festivo de la Aste Nagusia EUROPA PRESS 27/8/2026
Coches de la policía municipal de Bilbo. Foto: Europa Press
Euskaraz irakurri: 17 atxilotu eta 42 salaketa Bilboko jaietako seigarren egunean

EITB

Última actualización

La Policía Municipal de Bilbao ha detenido a 17 personas, una por violencia de género y cinco por reclamación judicial, durante la sexta jornada de fiestas de Bilbao. En total se han recibido 42 denuncias, 31 de ellas por hurto.

Según han informado fuentes del citado cuerpo, en la víspera del día grande de las fiestas se ha registrado mucha afluencia de gente en las calles de la ciudad.

Desde las 7:00 horas del jueves a las 6:59 horas de este viernes, la Policía Municipal ha detenido a once personas dentro del recinto festivo y seis fuera de éste.

Dentro del recinto de las txosnas, han arrestado a tres personas por hurto y receptación, cuatro por hurtos y robos, dos por lesiones, una por reclamación judicial y otra por violencia de género. Fuera del recinto festivo, han practicado cuatro arrestos por reclamación judicial, uno por atentado y otro por robo en vehículo.

Bilbao Aste Nagusia Bilbao 2026 Sociedad

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