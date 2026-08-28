Violencia machista
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Asesinada una mujer de 47 años en Isla Cristina (Huelva) y detenido su pareja

La Guardia Civil ha recibido el aviso a las 08:50 horas. Los agentes han encontrado el cuerpo de la víctima, que presentaba múltiples heridas de arma blanca, en la playa Punta del Caimán, de la citada localidad onubense. Un hombre ha sido detenido como sospechoso del crimen de su pareja.

Agencias | EITB

Última actualización

Una mujer de 47 años ha sido asesinada, presuntamente por su pareja, un hombre de 60 años que ha sido detenido por la Guardia Civil en Isla Cristina (Huelva).

Los agentes han encontrado el cuerpo de la víctima, que presentaba múltiples heridas de arma blanca, en la playa Punta del Caimán, de la citada localidad onubense, según las fuentes consultadas.

El hombre, de nacionalidad italiana, ha sido detenido esta mañana por los agentes del instituto armado como presunto autor del crimen de su pareja, de nacionalidad alemana.

Fuentes del servicio Emergencias 112 de Andalucía han señalado que a las 08:50 horas han recibido un aviso en el que se informaba de la presencia de una mujer "inmóvil" en la Avenida del Atlántico.

Se ha movilizado a sanitarios y Policía Local, cuyos agentes, a su llegada, encontraron a la mujer tirada en la vía pública y confirmaron su fallecimiento.

La Guardia Civil se ha hecho cargo de la investigación al objeto de esclarecer las circunstancias en las que se han sucedido los hechos. 

De confirmarse este caso como un asesinato machista, serían 37 las mujeres víctimas mortales de la violencia de género en el Estado español en lo que va de año, 1.378 desde 2003, cuando se empezaron a recopilar estos datos.

Víctimas de violencia machista Violencia machista Andalucia España Sociedad

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