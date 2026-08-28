INCENDIO
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Los cambios de viento y los saltos del fuego dificultan la labor de los bomberos en el incendio de El Saler (Valencia)

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Valentziako sutea El Saler argazkia
18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Haize-aldaketek eta su-jauziek Valentziako El Salerreko sutea egonkortzea zaildu dute

Agencias | EITB

Última actualización

Más de 270 efectivos, con diez medios aéreos y 40 terrestres, luchan contra las llamas. El fuego ha sido dado por estabilizado, aunque aún falta para su extinción. 

Se ha tenido que desalojar a los vecinos y los campings de la zona, y los vecinos siguen sin poder regresar. También han tenido que cortar algunas carreteras de la zona. 

Los agentes del Seprona de la Guardia Civil, junto con el grupo de investigaciones de la Generalitat, señalan un "descarte claro" de causas naturales en el origen del incendio, y apuntan a un "impacto directo de llama".

Comunidad Valenciana Incendios Sociedad

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