SUTEA VALENTZIAN

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Haize aldaketek eta su jauziek sutea egonkortzea zaildu dute El Salerren

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Valentziako sutea El Saler argazkia
18:00 - 20:00

Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

270 langile baino gehiago ari dira sugarren aurka borrokan, aireko 10 baliabide eta lurreko 40 ibilgailuren laguntzarekin. Sutearen ondorioz, inguruko bizilagunak eta kanpinak hustu behar izan zituzten, eta oraindik ezin izan dira itzuli. Valentzia hiriburua, Devesa-Albufera parke naturala eta hiriburuaren hegoaldeko hainbat auzo eta herri lotzen dituen CV-500 errepideak itxita jarraitzen du.

Valentzia Erkidegoa Suteak Gizartea

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