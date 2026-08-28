GIPUZKOA
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Kalu itsasora itzuli da, bost hilabeteko zaintzaren ostean

Iragarkia
18:00 - 20:00

EITB

Azken eguneratzea

Martxoan Donostiako kostaldean erreskatatutako kareta dortoka gaur goizean askatu dute, kostaldetik bi miliatara, Aquariumean zaindu ondoren.

Animaliak Donostia Gipuzkoa Euskal Autonomia Erkidegoa Gizartea

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Valentziako sutea El Saler argazkia
18:00 - 20:00
ZUZENEAN
Duela  min.

Haize aldaketek eta su jauziek sutea egonkortzea zaildu dute El Salerren

270 langile baino gehiago ari dira sugarren aurka borrokan, aireko 10 baliabide eta lurreko 40 ibilgailuren laguntzarekin. Sutearen ondorioz, inguruko bizilagunak eta kanpinak hustu behar izan zituzten, eta oraindik ezin izan dira itzuli. Valentzia hiriburua, Devesa-Albufera parke naturala eta hiriburuaren hegoaldeko hainbat auzo eta herri lotzen dituen CV-500 errepideak itxita jarraitzen du.

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