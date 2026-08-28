Ilargi-eklipse partzialak irudi ederrak utzi ditu Euskal Herrian eta munduan zehar
Ilargi-eklipse partziala ikusi ahal izan da bart gauean eta goizaldean munduko leku askotan, besteak beste, Euskal Herrian. Gurean, 06:12an izan da eklipsearen puntu gorena, Lurraren itzalak Ilargiaren azaleraren % 93 estali duenean.
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17 atxilotu eta 42 salaketa Bilboko jaietako seigarren egunean
Atxiloketetako bat genero-indarkeriagatik izan da. Jaietako egun handiaren bezperan jende asko ibili da Bilboko kaleetan.
Aste Nagusiko egun handia ospatuko dute Bilbon gaur, musikaz, gastronomiaz eta jarduera ugariz betetako egitarauarekin
Martin Urrutia izango da protagonista gauerdian Europa parkean, Los40 Sessions Aste Nagusia ekimenaren eskutik. Musika-programazioak beste hitzordu nagusi bat izango du 23:30ean Pergolan, Amistades Peligrosas taldearekin; Abandoibarran, berriz, Cobardes taldea arituko da.
Pertsona talde batek migratzaileen asentamendu baten zati bati su eman dio Ceutan
Azken egunotan protesta ugari egin dituzte Ceutako hainbat puntutan, eta migratzaileen kanpamenduetara joan-etorriak ere egin dituzte. Polizia Nazionalak esku hartu behar izan du hainbatetan, zuzeneko liskarrak saihesteko.
Elkarretaratze jendetsua Donostian Kaleko Afari Solidarioak ekimenaren alde
Ehunka pertsonak bat egin dute ostegun honetan Donostiako Kaleko Afari Solidarioak (KAS) kolektiboak Gipuzkoako hiriburuko Alde Zaharretik orgatxoekin paseatzeko egin duen deiarekin. Baliabiderik ez duten pertsonei ogitartekoak banatzen ari zaizkien pertsonak Udaltzaingoaren aldetik "identifikatuak eta zehapenekin mehatxatuak" izaten ari direla salatu dute.
Normaltasunera itzuli da trafikoa Biriatun, itzulera-operazioak egunean zehar eragindako auto-ilarak amaitu ostean
Abuztuko azken asteburura sartzear gauden honetan, oporren amaiera iritsi da askorentzat eta milaka pertsona errepidera atera dira etxera itzultzeko.
68 urteko gidari bat hil da N-121 errepidean, kamioi bat aurrez aurre jota
Ezbeharra 20. kilometroan gertatu da, Unzue parean.
Honelakoa izan da Aste Nagusiko txupinerei egindako omenaldia
Urtero bezala, txupinerei omenaldia egin diete. Txapel eta jaka gorriz eta kez bete da Bilboko Areatza.
Istilu-gaua Ceutan: hamabi migratzaile atxilotuta, lau militar zaurituta eta ceutarren erasoak eta jazarpena migratzaileei
Goizaldeko 05:30ak aldera, 30 edo 40 laguneko migratzaile talde batek ibilgailu militar bat inguratu eta harrika jo du. Barruan zihoazen lau militarrak zauritu dituzte eta ibilgailua oso kaltetuta dago. Aurretik, Gobernuaren Ordezkaritzaren aurrean arratsaldean protesta egin zuten ehunka ceutar Benitez hondartzara joan ziren tropelean, eta han migratzaileak jazarri zituzten eta haien mantak, koltxoiak eta bestelako ondasunak itsasora bota zituzten.
Astelehenean ekingo diote EITBko irratiek denboraldi berriari, zerbitzu publikoko izaerari tinko eutsiz
Hainbat berrikuntzarekin hasiko dute sasoia; esaterako, Mikel Rotaetxe izango da Euskadi Irratiko Baipasa saioko aurkezlea, eta Maria Ruiz, Radio Euskadiko Boulevard magazinekoa. Gainera, Gaztea irratiak Panorama saio berria estreinatuko du, 10:00etatik 12:00etara, Ibon Fernandezen eskutik.