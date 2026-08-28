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17 atxilotu eta 42 salaketa Bilboko jaietako seigarren egunean

Atxiloketetako bat genero-indarkeriagatik izan da. Jaietako egun handiaren bezperan jende asko ibili da Bilboko kaleetan.

Coches de la Policía Municipal en la entrada al recinto festivo de la Aste Nagusia EUROPA PRESS 27/8/2026

Bilboko Udaltzaingoa. Argazkia: Europa Press

EITB

Azken eguneratzea

Bilboko Udaltzaingoak 17 pertsona atxilotu ditu Bilboko jaien seigarren egunean, bat genero-indarkeriagatik eta bost erreklamazio judizialak zituztelako. Guztira 42 salaketa jaso dira, horietatik 31 lapurretengatik.

Udaltzaingoak jakitera eman duenez, jaietako egun handiaren bezperan jende asko ibili da hiriko kaleetan.

Osteguneko 07:00etatik, 24 orduan, Udaltzaingoak hamaika pertsona atxilotu ditu jai-esparruaren barruan eta sei handik kanpo.

Txosnagunean, hiru pertsona atxilotu dituzte lapurretagatik edo errezibitzeagatik, lau lapurretengatik, bi lesioengatik, bat erreklamazio judiziala zuelako eta beste bat genero-indarkeriagatik. Txosnagunetik kanpo, lau atxiloketa egin dituzte erreklamazio judiziala zutelako, bat atentatuagatik eta beste bat ibilgailu batean lapurtzeagatik.

Bilbo Bilboko Aste Nagusia 2026 Gizartea

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