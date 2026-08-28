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La txupinera y la pregonera: "El cariño de la gente ha sido tan grande como Bilbao"

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Egun handia bilbo argazkia
18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Txupinera eta pregoilaria: "Jendearen maitasuna Bilbo bezain handia izan da"

EITB

Última actualización

La txupinera y la pregonera, la pregonera y la txupinera, permanecen juntas casi las 24 horas del día y tienen una agenda repleta cada jornada. Hoy también han comenzado el día con fuerza: primero un desayuno tranquilo, después entrevistas con los medios de comunicación y, cómo no, se han acercado al Certamen Gastronómico. La música, los deportes rurales y los productos locales han sido hoy, los grandes protagonistas en el día de los bilbaínos.

Aste Nagusia Bilbao 2026 Bilbao Sociedad

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Los cambios de viento y los saltos del fuego dificultan la labor de los bomberos en el incendio de El Saler (Valencia)

Más de 270 efectivos, con diez medios aéreos y 40 terrestres, luchan contra las llamas. El fuego ha sido dado por estabilizado, aunque aún falta para su extinción. Se ha tenido que desalojar a los vecinos y los campings de la zona, y los vecinos siguen sin poder regresar. También han tenido que cortar algunas carreteras de la zona. Los agentes del Seprona de la Guardia Civil, junto con el grupo de investigaciones de la Generalitat, señalan un "descarte claro" de causas naturales en el origen del incendio, y apuntan a un "impacto directo de llama".

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