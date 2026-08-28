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Alcaldes de Hernani y Errenteria piden “políticas eficaces” y “sin protagonismos” ante el sinhogarismo

Además, han anunciado que acudirán a la reunión convocada por el alcalde de San Sebastián para el próximo jueves con los Ayuntamientos de Donostialdea.
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Aizpea Otaegi Errenteriako alkatea eta Xabier Lertxundi Hernaniko alkatea
18:00 - 20:00

Agencias | EITB

Última actualización

Los Ayuntamientos de Hernani y Errenteria han reclamado "políticas eficaces" frente al sinhogarismo, "por encima de protagonismos". En rueda de prensa, la alcaldesa de Errenteria, Aizpea Otaegi, y el de Hernani, Xabier Lertxundi, han pedido "análisis compartidos, coordinación interinstitucional y gobernanza conjunta" para responder a este "grave problema".

Después de que el alcalde de San Sebastián, Jon Insausti, reprochara a municipios de Donostialdea su falta de apoyo ante el sinhogarismo, Otaegi y Lertxundi han manifestado este jueves el firme compromiso de sus respectivos municipios. 

Además, han anunciado que atenderán al emplazamiento de Insausti, para mantener un encuentro sobre este tema el próximo jueves junto a otros Ayuntamientos de Donostialdea. 

Otaegi ha destacado que el Ayuntamiento de Errenteria "destina anualmente casi 2,8 millones de euros para el desarrollo de una estrategia de lucha contra la exclusión social, lo que supone más del 4 % del presupuesto municipal".

Además, ha indicado que, Errenteria cuenta con 39 plazas, triplicando la exigencia de la Diputación (11 plazas). 

Lertxundi ha apuntado que el Ayuntamiento de Hernani está trabajando junto a la Diputación para la puesta en marcha de "un recurso municipal, que se ha convertido en un recurso comarcal" de unas 20 plazas

Hernani Errenteria Migración Donostia-San Sebastián Sociedad

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