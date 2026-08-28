Hasta 7 kilómetros de retenciones en la AP-8 en Irun, sentido Baiona
El peaje de Biriatou se ha vuelto a convertir este viernes por la tarde en el principal embudo de la AP-8. Las retenciones en dirección Baiona alcanzan ya los siete kilómetros debido a la alta densidad de tráfico.
Por otro lado, en la A-1, a la altura del enlace con la N-622 en sentido Irun, las colas rozan los dos kilómetros.
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