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Hasta 7 kilómetros de retenciones en la AP-8 en Irun, sentido Baiona

En la A-1, a la altura del enlace con la N-622 en sentido Irun, las colas rozan los dos kilómetros.
Euskaraz irakurri: 5 kilometrorainoko auto-ilarak AP-8an, Irunen, Baionarako noranzkoan

EITB

Última actualización

El peaje de Biriatou se ha vuelto a convertir este viernes por la tarde en el principal embudo de la AP-8. Las retenciones en dirección Baiona alcanzan ya los siete kilómetros debido a la alta densidad de tráfico.

Por otro lado, en la A-1, a la altura del enlace con la N-622 en sentido Irun, las colas rozan los dos kilómetros.

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