El peaje de Biriatou se ha vuelto a convertir este viernes por la tarde en el principal embudo de la AP-8. Las retenciones en dirección Baiona alcanzan ya los siete kilómetros debido a la alta densidad de tráfico.

Por otro lado, en la A-1, a la altura del enlace con la N-622 en sentido Irun, las colas rozan los dos kilómetros.