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7 kilometrorainoko auto-ilarak AP-8an, Irunen, Baionarako noranzkoan

A-1 errepidean ere, N-622 errepideko lotunearen parean, Irungo noranzkoan, 2 kilometro inguruko ilarak izan dira.

EITB

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Biriatuko ordainlekua AP-8ko inbutu nagusia bihurtu da ostiral arratsaldean berriro ere. 7 kilometroko auto-ilarak sortu dira Baionarako noranzkoan, trafiko-dentsitate handia dela eta.

Bestalde, A-1 errepidean, N-622 errepideko lotunearen parean, Irungo noranzkoan, 2 kilometro inguruko ilarak izan dira.

Trafikoa Euskal Autonomia Erkidegoa Irun A8 Autobidea AP-1 autobidea Gizartea

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