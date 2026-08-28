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Hernani eta Errenteriako alkateek "politika eraginkorrak" eskatu dituzte etxegabeen arazoari aurre egiteko, "protagonismoen gainetik"

Gainera, Donostiako alkateak datorren ostegunerako Donostialdeko udalekin deitu duen bilerara joango direla iragarri dute.

Iragarkia
Aizpea Otaegi Errenteriako alkatea eta Xabier Lertxundi Hernaniko alkatea
18:00 - 20:00

Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Hernaniko eta Errenteriako Udalek "politika eraginkorrak" eskatu dituzte etxegabeen arazoari erantzuteko, "protagonismoen gainetik". Gaur goizean Aizpea Otaegi Errenteriako alkateak eta Xabier Lertxundi Hernanikoak elkarrekin eskaini duten prentsaurrekoan, "analisi partekatuak, erakundeen arteko elkarlana eta gobernantza partekatua" aldarrikatu dituzte fenomeno "larria" irizten diotenari aurre egiteko. 

Etxegabeen auzian Jon Insausti Donostiako alkateak Donostialdeko udalerriei babes falta aurpegiratu ostean, Otaegik eta Lertxundik Errenteriaren eta Hernaniren konpromisoa nabarmendu dute. 

Gainera, Insaustik datorren ostegunerako Donostialdeko Udalekin deitutako bilerara prestutasun osoz joango direla aurreratu dute. 

Otaegik azaldu duenez, Errenteriako Udalak 2,8 milioi euro bideratzen dituela urtero gizarte bazterkeriari aurre egitera, udal aurrekontuaren % 4, hain zuzen ere. 

Halaber, Errenteriak legez eskaintzera behartuta dagoen plazak (11 plaza) hirukoiztu egiten dituela azpimarratu du Otaegik. 39 plaza, guztira. dagozkion plaza kopurua hirukoiztearekin batera. 

Bestalde, Lertxundik azaldu duenez, Hernaniko Udala Gipuzkoako Foru Aldundiarekin elkarlanean ari da eskualderako 20 plaza inguru eskaintzeko

Hernani Errenteria Migrazioa Donostia Gizartea

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