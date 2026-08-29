MIGRAZIO KRISIA CEUTAN

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Ceutan krabelinak jaurti dituzte Espainiako Gobernuaren Ordezkaritzaren aurrean

Iragarkia
Numerosas personas portan claveles y banderas de España durante una manifestación ante la Delegación del Gobierno, a 28 de agosto de 2026, en Ceuta (España). Un centenar de ceutíes se ha concentrado esta tarde ante la Delegación del Gobierno portando claveles y banderas de Ceuta y España en una protesta con la que han querido reivindicar el carácter pacífico de las movilizaciones ciudadanas surgidas durante los últimos días a raíz de la crisis migratoria que vive la ciudad. Marcos Moreno / Europa Press 28 AGOSTO 2026 CRISIS MIGRATORIA 28/8/2026
18:00 - 20:00
Argazkia: Europa Press

EITB

Azken eguneratzea

Krabelinak eta Ceutako eta Espainiako banderak eskuan, ehunka pertsona atera dira kalera bart hiri autonomoan. Modu baketsuan egin duten ibilbidean zehar, Espainiako Gobernuaren Ordezkaritzaren aurrean geldialdia egin, eta krabelinak jaurti dituzte. 

Migrazioa Espainia Espainiako gobernua Gizartea

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