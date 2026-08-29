Lanzan claveles ante la Delegación del Gobierno en Ceuta
Un centenar de ceutíes se concentraron ayer ante la Delegación del Gobierno portando claveles y banderas de Ceuta y España en una protesta pacífica ante la crisis migratoria que vive la ciudad.
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