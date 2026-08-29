La txupinera y la pregonera, la pregonera y la txupinera, permanecen juntas casi las 24 horas del día y tienen una agenda repleta cada jornada. Hoy también han comenzado el día con fuerza: primero un desayuno tranquilo, después entrevistas con los medios de comunicación y, cómo no, se han acercado al Certamen Gastronómico. La música, los deportes rurales y los productos locales han sido hoy, los grandes protagonistas en el día de los bilbaínos.