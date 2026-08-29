CRISIS MIGRATORIA EN CEUTA
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Lanzan claveles ante la Delegación del Gobierno en Ceuta

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Numerosas personas portan claveles y banderas de España durante una manifestación ante la Delegación del Gobierno, a 28 de agosto de 2026, en Ceuta (España). Un centenar de ceutíes se ha concentrado esta tarde ante la Delegación del Gobierno portando claveles y banderas de Ceuta y España en una protesta con la que han querido reivindicar el carácter pacífico de las movilizaciones ciudadanas surgidas durante los últimos días a raíz de la crisis migratoria que vive la ciudad. Marcos Moreno / Europa Press 28 AGOSTO 2026 CRISIS MIGRATORIA 28/8/2026
18:00 - 20:00
Foto: Europa Press
Euskaraz irakurri: Ceutan krabelinak jaurti dituzte Espainiako Gobernuaren Ordezkaritzaren aurrean

EITB

Última actualización

Un centenar de ceutíes se concentraron ayer ante la Delegación del Gobierno portando claveles y banderas de Ceuta y España en una protesta pacífica ante la crisis migratoria que vive la ciudad.

Migración España Gobierno de España Sociedad

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