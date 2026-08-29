Detenido un hombre en Bilbao por clavar el cuello de una botella en la cara a un joven

La Policía Municipal de Bilbao ha detenido durante la séptima jornada de fiestas de la ciudad a un total de catorce personas, entre ellas dos hombres por violencia de género y dos mujeres por violencia doméstica.

Según han informado fuentes del citado cuerpo, las denuncias recogidas en la jornada de ayer han ascendido a 66, de las cuales 53 han sido interpuestas por hurto. Además, los agentes han decomisado más de 70 kilos de comida no autorizada.

Dentro de la zona de txosnas, ha habido dos detenidos por violencia de género, tres por hurto, otro por atentado, otro por amenazas y una detenida por violencia doméstica.



Fuera del recinto festivo, se han practicado seis arrestos por lesiones, por amenazas, por robo, por una reclamación judicial, por quebrantamiento de una orden de alejamiento y por violencia doméstica.