Detenido un hombre en Bilbao por clavar el cuello de una botella en la cara a un joven
El suceso se ha producido esta madrugada en Abando, mientras la ciudad celebra la Aste Nagusia. Además, ha habido dos detenciones por violencia de género en las txosnas.
La Ertzaintza ha detenido esta madrugada en Bilbao a un joven acusado de clavar el cuello de una botella en la cara a otro chico, que ha tenido que ser trasladado al hospital de Cruces para ser atendido de la herida causada.
Según ha informado el Departamento vasco de Seguridad, los hechos se han registrado sobre las cuatro y veinte de esta madrugada en el céntrico barrio de Abando de Bilbao, que estos días celebra su Aste Nagusia.
Tras recibir una llamada los servicios de emergencia alertando de la agresión, agentes de la Ertzaintza han acudido al lugar y han comprobado las lesiones que presentaba la víctima, de 24 años, por lo que han solicitado asistencia sanitaria, que ha valorado el traslado del herido al hospital de Cruces.
Según la información recabada por los agentes, el herido y otro chico, de 26 años, han protagonizado una pelea y mientras se agredían, un tercer hombre, de 23 años, se ha acercado a la víctima esgrimiendo el cuello de una botella y se lo ha clavado en la cara.
Ante ello, los agentes han detenido al joven de 23 años acusado de un delito de lesiones, la víctima y el chico de 26 años han quedado como investigados por sendos presuntos delitos de lesiones menos graves.
14 detenciones
La Policía Municipal de Bilbao ha detenido durante la séptima jornada de fiestas de la ciudad a un total de catorce personas, entre ellas dos hombres por violencia de género y dos mujeres por violencia doméstica.
Según han informado fuentes del citado cuerpo, las denuncias recogidas en la jornada de ayer han ascendido a 66, de las cuales 53 han sido interpuestas por hurto. Además, los agentes han decomisado más de 70 kilos de comida no autorizada.
Dentro de la zona de txosnas, ha habido dos detenidos por violencia de género, tres por hurto, otro por atentado, otro por amenazas y una detenida por violencia doméstica.
Fuera del recinto festivo, se han practicado seis arrestos por lesiones, por amenazas, por robo, por una reclamación judicial, por quebrantamiento de una orden de alejamiento y por violencia doméstica.
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