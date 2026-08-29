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Pirotecnia Di Matteo Fireworks gana el XXXIV concurso internacional de fuegos artificiales de la Aste Nagusia de Bilbao

La compañía italiana se ha impuesto a las otras seis compañías procedentes de Galicia, Madrid, Alemania, Uruguay y México.
Fuegos artificiales en Bilbao. Foto: EFE
Euskaraz irakurri: Di Matteo Fireworks pirotekniak irabazi du Bilboko Aste Nagusiko su artifizialen nazioarteko XXXIV. lehiaketa

Agencias | EITB

Última actualización

La pirotecnia Di Matteo Fireworks, procedente de Italia, ha sido reconocida con el Premio del Jurado del Concurso Internacional de Fuegos Artificiales Villa de Bilbao en su XXXIV edición, tras el espectáculo pirotécnico el pasado miércoles, 26 de agosto.

Según ha informado el Ayuntamiento de Bilbao, su actuación se impuso a las otras seis compañías participantes en esta edición del certamen, que ha reunido durante siete noches a compañías llegadas de Galicia, Madrid, Alemania, Uruguay, México e Italia.

El programa se completó la noche del viernes con la participación de la última de las compañías concursantes, mientras este sábado la pirotecnia alavesa Valecea pondrá el broche final a la programación con un espectáculo de exhibición.

Bilbao Aste Nagusia Bilbao 2026 Sociedad

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