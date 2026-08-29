Di Matteo Fireworks pirotekniak irabazi du Bilboko Aste Nagusiko su artifizialen nazioarteko XXXIV. lehiaketa
Di Matteo Fireworks Italiako pirotekniak jaso du Bilbao Hiria Su Artifizialen Nazioarteko Lehiaketako Epaimahaiaren Saria XXXIV. edizioan, asteazkenean, abuztuaren 26an, egindako ikuskizunarekin nagusitu baita.
Bilboko Udalak jakitera eman duenez, Galizia, Madril, Alemania, Uruguai, Mexiko eta Italiatik etorritako konpainiak bildu dituen edizio honetan parte hartu duten beste sei konpainiei gailendu zaie.
Lehiaketaren programa ostiral gauean osatu zen azken konpainiaren parte-hartzearekin, eta larunbat honetan Valecea piroteknia arabarrak emango dio amaiera programazioari.
Zure interesekoa izan daiteke
Gizon bat atxilotu dute Bilbon gazte bati botila batekin aurpegian ebakia egiteagatik
Erasoa gaur goizaldean izan da, Abandon, Bilbon Aste Nagusia ospatzen ari ziren bitartean. Halaber, bi pertsona atxilotu dituzte txosnetan, indarkeria matxista egotzita.
VTC baten gidaria atxilotu dute Usurbilen bezero bati sexu-erasoa egin eta legez kanpo atxilotu izana egotzita
Biktimak alokairuko ibilgailu gidaridun bat eskatu zuen Usurbilera eramateko. Bertara iritsi zirenean, baina, gidariak ibilgailua aparkatu zuen eta ukituak egin zizkion.
Musika nonahi Bilbon, Aste Nagusiaren azken-aurreko egunean
Rocka, metala, bilbainadak… egongo dira jaiaren bueltan, eta marmitako txapelketak usaina eta zaporea emango dizkio Areatzari.
Normaltasuna AP-8an, Irunen, Baionarako noranzkoan zazpi kilometrorainoko auto-ilarak sortu ostean
A-1 errepidean ere, 2 kilometro inguruko ilarak izan dira N-622 errepideko lotunearen parean, Irungo noranzkoan.
Hernani eta Errenteriako alkateek "politika eraginkorrak" eskatu dituzte etxegabeen arazoari aurre egiteko, "protagonismoen gainetik"
Gainera, Donostiako alkateak datorren ostegunerako Donostialdeko udalekin deitu duen bilerara joango direla iragarri dute.
Txupinera eta pregoilaria: "Jendearen maitasuna Bilbo bezain handia izan da"
Txupinera eta pregoilaria, pregoilaria eta txupinera, elkarrekin egoten dira ia 24 orduz, eta agenda bete-betea izaten dute egunero. Gaur ere indarrez hasi dute eguna: gosari lasai bat lehenengo, komunikabideekin elkarrizketak gero, eta lehiaketa gastronomikora joan dira ondoren. Musika, herri kirolak eta bertako jakiak izan dira protagonista bilbotarren egunean.
Zuzenean: 'Agur Marijaia'
Marijaia errez agurtuko dute Bilboko Aste Nagusia. Ohikoa denez, jaien amaierako ikuskizun piroteknikoa, "Agur Marijaia", itsasadarrean egingo da, udaletxeko zubiaren eta Mesedeetako zubiaren artean.
Haize aldaketek eta su jauziek sutea egonkortzea zaildu dute El Salerren
270 langile baino gehiago ari dira sugarren aurka borrokan, aireko 10 baliabide eta lurreko 40 ibilgailuren laguntzarekin. Sutearen ondorioz, inguruko bizilagunak eta kanpinak hustu behar izan zituzten, eta oraindik ezin izan dira itzuli. Valentzia hiriburua, Devesa-Albufera parke naturala eta hiriburuaren hegoaldeko hainbat auzo eta herri lotzen dituen CV-500 errepideak itxita jarraitzen du.
Kalu itsasora itzuli da, bost hilabeteko zaintzaren ostean
Martxoan Donostiako kostaldean erreskatatutako kareta dortoka gaur goizean askatu dute, kostaldetik bi miliatara, Aquariumean zaindu ondoren.