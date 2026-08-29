Bilbao afronta con ganas la recta final de sus fiestas
La Aste Nagusia está a punto de finalizar, pero aún quedan horas y ganas para disfrutar de la fiesta. Mañana, domingo, Marijaia se despedirá hasta el próximo año, pero hasta entonces seguirá habiendo música, espectáculos, ambiente festivo y todo tipo de actos para todos los públicos.
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