Aste Nagusia
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Bilbao afronta con ganas la recta final de sus fiestas

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jaiak
18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Bilbok gogotsu ekingo dio jaien azken txanpari

EITB

Última actualización

La Aste Nagusia está a punto de finalizar, pero aún quedan horas y ganas para disfrutar de la fiesta. Mañana, domingo, Marijaia se despedirá hasta el próximo año, pero hasta entonces seguirá habiendo música, espectáculos, ambiente festivo y todo tipo de actos para todos los públicos.

Bilbao Fiestas Aste Nagusia Bilbao 2026 Sociedad

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