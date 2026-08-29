Detenido un hombre en Astigarraga acusado de maltrato habitual a su mujer

Un transportista de 59 años, con domicilio en Torrevieja (Alicante) y que se encontraba en Gipuzkoa por motivos de trabajo acompañado de su mujer, ha sido detenido por la Ertzaintza acusado de maltrato habitual a su esposa, a la que habría intentado estrangular en dos ocasiones en los últimos cinco días y golpeado con un objeto contundente.



El arresto ha tenido lugar en la madrugada de este sábado en Astigarraga, después de que la Ertzaintza recibiera una llamada del servicio de Urgencias del Hospital Donostia, que alertaba de que estaba atendiendo a una mujer que manifestaba ser víctima de malos tratos por parte de su marido y cuyas lesiones eran compatibles con los hechos que relataba, ha informado el Departamento vasco de Seguridad.



Los agentes de la Ertzaintza que han acudido al hospital han acompañado a la víctima a interponer la denuncia en comisaría una vez que esta ha recibido el alta.



La mujer, de 50 años, ha explicado que en los últimos cinco días su marido había tratado de estrangularla en dos ocasiones y la había golpeado además con un objeto contundente, por lo que presentaba lesiones en diferentes zonas del torso, extremidades superiores e inferiores y en la cabeza.

