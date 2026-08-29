¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Orain.
Se cumplen 90 años del bombardeo de Eibar
Euskaraz irakurri: 90 urte bete dira Eibar bonbardatu zutenetik
Hoy, 29 de agosto, se cumplen 90 años del primer bombardeo sobre Eibar por parte de las tropas sublevadas, afines a Franco. Un bombardeo inesperado que obligó a los eibartarras a prepararse para lo que estaba por venir, ya que en los siguientes meses la ciudad armera fue objetivo de otras 28 ofensivas aéreas.