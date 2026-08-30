Hilabete bete da Ceutan 80.000 migratzaile sartu zirenetik
Uztaileko azken bi egunetan 80.000 migratzaile inguru igaro ziren Marokotik Ceutara, eta haietatik 5.000 eta 9.000 artean daude oraindik bertan.
Gaur hilabete, 80.000 migratzailek baino gehiagok Marokotik Ceutarako muga gurutzatu zuten. Hiri autonomoak 85.000 biztanle inguru ditu, eta, hortaz, ordu gutxi batzuetan, populazioa bikoiztu egin zuen. Egoera horrek tentsioa eragin du, eta bertan egunerokoak normaltasunetik urrun jarraitzen du oraindik.
Uztailaren 30eko goiz argi hartan, Afrika iparraldean dagoen hiri autonomo horrek bere historiako migrazio krisi larrienetako bat izan zuen, Marokotik barrena 80.000 migratzaile sartu baitziren Tarajalgo kai muturretik oinez edota igerian.
Zenbat pertsona hil ziren uztailaren 30ean eta 31n Ceutan?
Ehun pertsona inguru hil ziren muga pasatzeko ahaleginean, gehienak itota edo jende artean zapalduta. 83 gorpu berreskuratu zituzten, baina horietako gutxi batzuk (dozena inguru) baino ezin izan zituzten identifikatu DNA probei edo hatz markei esker.
Pertsona migratzaileen itzulketa
Uztailaren 30ean eta 31n Ceutan legez kanpo sartu ziren eta oraindik ere hirian jarraitzen duten migratzaileak —9.000 inguru Ceutako Gobernuaren arabera eta 5.000 inguru Barne Ministerioak emandako datuen arabera— Marokora itzularazi nahi ditu Espainiako Gobernuak, "legea betez".
Espainiako Gobernuaren asmoa Ceutan normaltasuna "lehenbailehen" berrezartzea da, Angel Victor Torres Espainiako Lurralde Politikako ministro eta Ceutako egoera kudeatzeko aginte bakarra zuzentzeko arduradunak aste honetan RTVEn egin dioten elkarrizketan azaldu duenez.
Hala ere, "gauetik goizera" migratzaile horiek guztiak ezin dituztela itzularazi ohartarazi du, eta "nazioarteko babeserako eskubidea dutenak geratuko dira, oso gutxi". Adin txikiko migratzaileei dagokienez, lehentasuna familia berriz elkartzea dela nabarmendu du, eta ezinezkoa den kasuetan legearen arabera jokatuko dela.
Zein paper jokatu du Marokok Ceutako krisian?
Abuztuko azken astean Margarita Robles Defentsa ministroak, Fernando Grande-Marlaska Barne ministroak, Felix Bolaños Presidentzia, Justizia eta Gorteekiko Harremanetarako ministroak eta Jose Manuel Albares Atzerri gaietarako ministroak agerraldiak egin dituzte Diputatuen Kongresuan, Ceutako migrazio-krisiaren kudeaketaren berri emateko.
Robles izan da Diputatuen Kongresuan Ceutako krisiari buruzko azalpenak emateko agerraldia egin duen lehen gobernukidea. Agerraldian adierazi duenez, Espainiako Inteligentzia Zentroak (CNI) "dagokion lana" egin zuen, eta Estatuko Segurtasun Indarrekin eta Gobernuak Ceutan duen Ordezkaritzarekin partekatu zuen egindako analisia.
Hala ere, Grande-Marlaska ministroak agerraldi horri erantzun zion esanez ez zela CNIren "txostenik egon" uztailaren 30ean migratzaileak hiri autonomoan masiboki sartuko zirela aurreikusten laguntzeko.
Bolañosek Segurtasun Nazionaleko Batzorde Mistroan azaldu zuenez, ez dago zantzurik Marokok Ceutan pertsonen sarrera masiboa bultzatu zuela esateko. Gainera, ziurtatu zuen Espainiako Gobernuak ez zuela uztailaren 30ean eta 31n Ceutara sartuko ziren berri.
Protestak eta manifestazioak
Ceutako herritarrek beren ezinegona eta haserrera adierazi dute hilabete honetan zehar egin dituzten manifestazio eta protesten bidez. Gauza guztien gainetik, bi ideia nabarmendu nahi izan dituzte: Batetik, Ceuta Espainia dela; bestetik, uztailaren 30ean eta 31n sartu zirenak itzularaztea.
Manifestazio gehienak baketsuak eta jendetsuak izan dira. Hala ere, horietako batzuetan istiluak ere izan dira. Esaterako, pertsona talde batek migratzaileen asentamendu baten zati bati su eman zion Trampolin hondartzan.
Mobilizazio asko eta asko sare sozialetan bidez deitutakoak izan dira, eta gehienetan erlijio desberdineko herritarren batasuna aldarrikatu dute.
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