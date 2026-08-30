Ceuta, un mes después de la entrada de más de 80000 personas migrantes
Este domingo, 30 de agosto, se cumple un mes desde que más de 80 000 personas cruzarán ilegalmente desde Marruecos a Ceuta. La ciudad autónoma con una población de unos 85 000 habitantes sigue lejos de recuperar la normalidad, mientras aumenta la tensión social.
Una despejada mañana del 30 de julio dio paso a una de las peores crisis que ha afrontado esta ciudad situada en el norte de África a lo largo de su historia, con la entrada de algo más de 80 000 personas procedentes de Marruecos, que principalmente accedieron andando por el espigón fronterizo del Tarajal y también a nado.
¿Cuántas personas fallecieron el 30 y el 31 de julio en Ceuta?
Algo más de un centenar de personas fallecieron al intentar entrar en la ciudad, la mayoría de ellas ahogadas o por aplastamiento en el tumulto. De estas personas hasta 83 fueron recuperadas en el entorno del espigón fronterizo, si bien sólo una mínima parte de ellos -sobre una decena- pudieron ser identificados a través de pruebas de estudios biológicos o huellas dactilares.
Devolución de las personas migrantes
La voluntad del Gobierno español es que todos los que entraron el 30 y el 31 de julio y que todavía permanecen en la ciudad —unas 9000 personas según el Gobierno ceutí y en torno a 5000 según el Ministerio del Interior— "sean devueltos acorde a la ley".
El ministro de Política Territorial y responsable del mando único para la gestión de la crisis en Ceuta, Ángel Víctor Torres, ha manifestado esta semana en una entrevista en RTVE que la voluntad del Gobierno es recuperar "cuanto antes" la normalidad en Ceuta porque los ciudadanos "lo merecen".
Con todo, ha advertido de que no pueden devolverlos "de la noche a la mañana", y que se "quedarán los que tengan derecho a la protección internacional, que son muy pocos". Respecto a los migrantes menores, ha afirmado que la prioridad es la reagrupación familiar y con los que no puedan reagruparse, se actuará conforme a la ley.
¿Cuál ha sido el papel de Marruecos en la crisis de Ceuta?
Durante la última semana de agosto se han sucedido las comparecencias extraordinarias de los ministros Margarita Robles (Defensa), Fernando Grande-Marlaska (Interior), Félix Bolaños (Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes) y José Manuel Albares (Asuntos Exteriores) en el Congreso para informar sobre la gestión de la crisis migratoria de Ceuta.
Robles fue la primera en comparecer en el Congreso para dar explicaciones sobre la crisis de Ceuta. En su comparecencia, aseguró que el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) hizo la labor que le es "exigible" y compartió su análisis con las fuerzas de seguridad del Estado, así como con la Delegación del Gobierno en Ceuta.
Sin embargo, el ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, respondió en su comparecencia que "no hubo ningún informe" del CNI que atisbara que el día 30 de julio iba a suceder una entrada masiva de migrantes en la ciudad autónoma.
En su comparecencia ante la Comisión Mixta de Seguridad Nacional, Bolaños aseguró que no hay evidencia de que Marruecos "haya liderado" la "entrada masiva de personas" en Ceuta. Además, afirmó que el Gobierno español no tenía "información ni previa ni precisa de la magnitud" de la entrada de decenas de miles de migrantes en Ceuta los pasados 30 y 31 de julio.
Protestas y manifestaciones
El sentimiento generalizado de la población ceutí se ha ido expresando a lo largo de los últimos días con manifestaciones y concentraciones diarias en las que los ciudadanos han coincidido en dos cosas: reclamar la españolidad de Ceuta y pedir la expulsión de las personas que entraron el 30 y el 31 de julio.
La mayoría de estas acciones se han llevado a cabo de forma pacífica y con la participación de miles de personas, a excepción de un par de situaciones vividas en la playa del Trampolín —donde se concentran centenares de migrantes—, en una de las cuales prendieron fuego a parte de un campamento de migrantes en la playa.
Las manifestaciones han tenido un origen común, se han convocado a través de las redes sociales por particulares, reclamando la unidad de los ciudadanos de distinta confesión religiosa (cristiana, musulmana, hebrea e hindú) y apelando a la resistencia.
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