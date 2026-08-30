Durante la última semana de agosto se han sucedido las comparecencias extraordinarias de los ministros Margarita Robles (Defensa), Fernando Grande-Marlaska (Interior), Félix Bolaños (Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes) y José Manuel Albares (Asuntos Exteriores) en el Congreso para informar sobre la gestión de la crisis migratoria de Ceuta.

Robles fue la primera en comparecer en el Congreso para dar explicaciones sobre la crisis de Ceuta. En su comparecencia, aseguró que el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) hizo la labor que le es "exigible" y compartió su análisis con las fuerzas de seguridad del Estado, así como con la Delegación del Gobierno en Ceuta.

Sin embargo, el ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, respondió en su comparecencia que "no hubo ningún informe" del CNI que atisbara que el día 30 de julio iba a suceder una entrada masiva de migrantes en la ciudad autónoma.

En su comparecencia ante la Comisión Mixta de Seguridad Nacional, Bolaños aseguró que no hay evidencia de que Marruecos "haya liderado" la "entrada masiva de personas" en Ceuta. Además, afirmó que el Gobierno español no tenía "información ni previa ni precisa de la magnitud" de la entrada de decenas de miles de migrantes en Ceuta los pasados 30 y 31 de julio.