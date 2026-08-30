Al menos siete personas han muerto y 172 han sido rescatadas tras hundirse un ferry catamarán con 267 personas a bordo este domingo en las costas del norte de la isla de Chipre, concretamente cerca de la localidad de Kirenia, en la parte controlada por la autoproclamada República Turca del Norte de Chipre.



El primer ministro turcochipriota, Ünal Üstel, ha confirmado que hay seis víctimas mortales y ha destacado que se han movilizado "todos los medios disponibles" para el rescate. Además se ha organizado un Equipo de Gestión de Crisis presidido por el propio Üstel que ha ordenado que las labores de búsqueda y rescate continúen de manera ininterrumpida, según recogen medios turcochipriotas.



"Nuestra única prioridad ahora mismo son las vidas humanas. Todas las instituciones del Estado, nuestras fuerzas de seguridad, nuestro personal sanitario y nuestros equipos de búsqueda y rescate están desplegados en total coordinación. Todos los recursos necesarios han sido movilizados", ha destacado el primer ministro.



En el Equipo de Gestión de Crisis participan también los ministros de Transportes, Sanidad, Interior, Finanzas y Agricultura y el comandante de las Fuerzas de Paz Turco-Chipriotas, el comandante de las Fuerzas de Seguridad, el director general de la Policía y el director de la Organización de la Defensa Civil.



Mientras, el alcalde de Kirenia, Murat Senkul, ha alertado de que "la situación es muy grave".



El buque transportaba a 259 pasajeros y ocho miembros de la tripulación y ha volcado poco después de partir desde el puerto de Kirenia, a unos dos kilómetros de la costa.

