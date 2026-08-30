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267 pertsona zeramatzan ferry bat hondoratu da Zipren

Iragarkia
18:00 - 20:00

EITB

Azken eguneratzea

267 pertsona zeramatzan ferry bat hondoratu da igande honetan Zipreko iparraldeko kostaldean, Kireniatik gertu. Agintarien arabera, 159 pertsona erreskatatu dituzte orain arte, eta egoera larria dela gaineratu dute.

Mediterraneo itsasoa Munduko albisteak

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