Maduro reaparece con nuevas fotos desde la cárcel: "Quiero que sepan que estamos firmes"

Todas las imágenes tienen fecha del 25 de junio de 2026. Según algunos medios las fotografías se tomaron con motivo del Día del Padre.



"Cilia y yo los abrazamos por siempre, con el alma puesta en ustedes y con la fe intacta en Dios. Como dice el apóstol Pablo: 'Pero en todo esto obtenemos una amplia victoria, gracias a aquel que nos amó' (Rom 8,37). Seguiremos fuertes, serenos y confiados: Dios está con nosotros. Dios proveerá. Venezuela renacerá. Bendiciones.", ha concluido.

Casualidad o no, este fin de semana Trump ha anunciado un acuerdo con Venezuela para "duplicar" sus reservas de petróleo, un acuerdo sobre el que Delcy Rodríguez ha salido a dar explicaciones.