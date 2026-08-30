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Maduro reaparece con nuevas fotos desde la cárcel: "Quiero que sepan que estamos firmes"

Las fotos están datadas el 25 de junio de 2026, y han sido publicadas este domingo, el mismo fin de semana del anuncio entre Washington y Venezuela sobre el 20 % de las reservas de crudo venezolano.
Nicolás Maduro, presidente de Venezuela, en nuevas imágenes publicadas por sus redes oficiales a 30 de agosto de 2026 REMITIDA / HANDOUT por NICOLÁS MADURO / X Fotografía remitida a medios de comunicación exclusivamente para ilustrar la noticia a la que hace referencia la imagen, y citando la procedencia de la imagen en la firma 30/8/2026
Maduro en una de las imágenes difundidas este domingo.. Foto: @maduroguerra
Euskaraz irakurri: Maduroren argazki berriak argitaratu dituzte espetxetik: "Irmo gaudela jakin dezazuela nahi dut"

Agencias | EITB

Última actualización

La cuenta oficial de Nicolás Maduro en la red social X ha publicado nuevas imágenes del dirigente venezolano durante su encarcelamiento en Estados Unidos, con aspecto animado y como un "pequeño regalo de amor y esperanza", para su familia en particular.

"Envío estas fotos como un pequeño regalo a todos mis nietos y nietas, a los niños y niñas, y a toda la gente noble que nos ama", reza uno de los mensajes en la cuenta del mandatario, capturado por Estados Unidos en enero de este año tras una operación militar en Caracas y trasladado a una cárcel de Nueva York mientras es juzgado por narcoterrorismo, conspiración para importar cocaína y posesión de armas de guerra.

"Quiero que sepan que estamos firmes, con el corazón lleno del amor de ustedes, ese amor que nos llega convertido en oración, en acción permanente, en solidaridad y en apoyo verdadero. Gracias infinitas por cada palabra, por cada gesto, por cada bendición. Disfruten este pequeño regalo con alegría y esperanza"., ha añadido el presidente venezolano en sus mensajes que acompañan a las fotos. 

AME3194. CARACAS (VENEZUELA), 30/08/2026.- Captura de pantalla tomada de la cuenta oficial en instagram del diputado Nicolás Maduro Guerra @maduroguerra que muestra al depuesto mandatario Nicolás Maduro. Supuestas fotografías de Nicolás Maduro fueron publicadas este domingo en las redes sociales del depuesto presidente como un pequeño "regalo de amor y esperanza", días después de que los Gobiernos de Venezuela y EE.UU. anunciaran un acuerdo que da a Washington el control de más del 20 % de las reservas de crudo venezolano. EFE/ @maduroguerra /SOLO USO EDITORIAL/ NO VENTAS/ SOLO DISPONIBLE PARA ILUSTRAR LA NOTICIA QUE ACOMPAÑA (CRÉDITO OBLIGATORIO)

Todas las imágenes tienen fecha del 25 de junio de 2026. Según algunos medios las fotografías se tomaron con motivo del Día del Padre.


"Cilia y yo los abrazamos por siempre, con el alma puesta en ustedes y con la fe intacta en Dios. Como dice el apóstol Pablo: 'Pero en todo esto obtenemos una amplia victoria, gracias a aquel que nos amó' (Rom 8,37). Seguiremos fuertes, serenos y confiados: Dios está con nosotros. Dios proveerá. Venezuela renacerá. Bendiciones.", ha concluido.

Casualidad o no, este fin de semana Trump ha anunciado un acuerdo con Venezuela para "duplicar" sus reservas de petróleo, un acuerdo sobre el que Delcy Rodríguez ha salido a dar explicaciones.

Venezuela Nicolás Maduro Internacional

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