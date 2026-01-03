Trump anuncia la detención de Nicolás Maduro
El presidente estadounidense, Donald Trump, ha confirmado hoy que Estados Unidos ha llevado a cabo "con éxito un ataque a gran escala contra Venezuela y su líder, el presidente Nicolás Maduro, que ha sido, junto con su mujer, capturado y sacado del país".
"La operación fue realizada en conjunción con las fuerzas del orden de Estados Unidos", aseguró Trump en un mensaje en la red social Truth Social en la que indica que dará más información hoy en una rueda de prensa a las 11:00 horas (17:00 horas en Euskal Herria) desde Mar-a-Lago (Florida).
Trump ha confirmado el ataque pocas horas después de que se reportaran explosiones y sobrevuelos de aeronaves militares en Caracas y otras zonas del país.
Según fuentes consultadas por Fox News, la operación militar nocturna estadounidense ha implicado un gran despliegue de helicópteros "Chinook" y otros activos de las fuerzas especiales para capturar a Maduro, que habría sido sacado del país en una de estas aeronaves.
Según fuentes consultadas por CBS News, Maduro ha sido capturado por una unidad de las fuerzas especiales y de élite del Ejército estadounidense de los Delta Force.
Fuentes de la Administración ha indicado que Trump dio luz verde a los ataques militares hace unos días, después de varios meses de aumento de la presencia militar estadounidense frente a las costas venezolanas y de peticiones de la Casa Blanca para que Maduro abandonara el poder.
En una breve entrevista con el diario The New York Times, desde Mar-a-Lago (Florida), donde el presidente ha pasado las vacaciones navideñas, Trump ha dicho que fue "una operación brillante".
Trump también ha dicho que en la rueda de prensa prevista para hoy dará cuenta de si informó de los ataques al Congreso, que tiene la potestad de declarar la guerra.
La vicepresidenta venezolana, Delcy Rodríguez, ha exigido a EE. UU. pruebas de vida de Nicolás Maduro y de la primera dama.
