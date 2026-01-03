Varias detonaciones y explosiones con sobrevuelo de aviones se escucharon en la madrugada de este sábado en Caracas, y la CBS informa de que el presidente de EE. UU., Donald Trump, ha dado la orden de atacar puntos del territorio venezolano entre los que estarían bases militares del país. Mientras tanto, El Gobierno de Venezuela denunció este sábado una "gravísima agresión militar" estadounidense en localidades civiles y militares de los estados de Miranda, Aragua, La Guaira y la capital del país, Caracas, y ordenó "el despligeue del comando para la defensa integral de la nación".

En su primera reacción a la serie de explosiones que han sacudido esta madrugada el país, el Gobierno de Venezuela apunta directamente a Estados Unidos como responsable de ejecutar una serie de ataques que tienen el objetivo, según las autoridades del país latinoamericano, de "apoderarse de los recursos estratégicos de Venezuela, en particular de su petróleo y minerales, intentando quebrar por la fuerza la independencia política" de Venezuela.

En un comunicado, el Ejecutivo informa de que el jefe de Estado "ha firmado y ordenando la implementación del decreto que declara el estado de conmoción exterior", con el fin de "proteger los derechos de la población, el funcionamiento pleno de las instituciones republicanas y pasar de inmediato a la lucha armada".

En redes sociales circulan imágenes de explosiones en varios puntos de la capital venezolana, mientras algunos usuarios reportaron detonaciones en el principal fuerte militar del país, Fuerte Tiuna, al oeste de la ciudad y en la base militar de La Carlota.



"Fuerte Tiuna está explotando", se escucha decir a la gente que graba vídeos desde sus ventanas.

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, ha asegurado este sábado que Caracas está siendo bombardeada. "En este momento bombardean Caracas. Alerta a todo el mundo han atacado a Venezuela. Bombardean con misiles", ha manifestado Petro en su cuenta de X, en la que ha pedido reuniones de urgencia de la Organización de Estados Americanos (OEA) y de la ONU.